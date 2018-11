Ponte Caldelas y Cotobade celebran el 25-N con un variado programa de actividades culturales

Los actos institucionales en Ponte Caldelas por el 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia sobre las mujeres, las tuvieron a ellas como protagonistas. Las actuaciones musicales y teatrales de las tres asociaciones de mujeres rurales del municipio y de la actriz y cantante gallega María Costas fueron el cierne del evento celebrado.

El gobierno local quiso que las mujeres fueran las protagonistas y por ello organizó el segundo encuentro de las asociaciones de mujeres rurales del Verdugo, de Xustáns y Aires del Norte y Olé. Sus puestas en escena con la canción La Puerta Violeta, de Rozalén, un encuentro de palilleiras con las hijas y nietas y una breve representación teatral llenaron de contenido un acto que contó con la asistencia de un público numeroso.

A cargo de María Costas, acompañada de Alfonso Churruca a la guitarra y Pedro Campos a la percusión, estuvo la interpretación musical en la que no faltaron temas alusivos a la lucha de las mujeres por una sociedad más justa e igualitaria.

En la declaración institucional del Concello, leída por el alcalde, Andrés Díaz, se hicieron votos para el desarrollo pleno del Pacto de Estado contra la violencia de género y se destacó la necesidad de educar en igualdad, así como de desarrollar campañas institucionales a nivel municipal, como sucedió este año con la iniciativa #EuTomoParte, que consistió en un concurso de dibujo entre los centros educativos caldeláns y charlas formativas de empoderamento femenino orientadas al empleo.

Los actos institucionales concluyeron con la realización del mural de la igualdad, presidiendo la exposición de dibujos que estará en la sala de exposiciones hasta el próximo día 28. Los actos sirvieron también para estrenar la nueva iluminación exterior de la Casa de la Cultura, que cuenta con leds regulables, lo que permitió teñir el imafronte de color violeta.

En cuanto a Cotobade, el presidente municipal, Jorge Cubela, leyó un manifiesto que servió para iniciar todas las actividades programadas esta semana por el Concello con motivo do 25-N. La convocatoria, celebrada en la Praza do Concello da Chan, contó con la presenza de decenas de persomas, entre los que se encontraban miembros del gobierno local y de la corporación municipal, funcionarios y vecinos. Las actividades continuarán con talleres escolares de igualdade, que arrancarán en el CEIP de Carballedo y se desarrollarán, consecutivamente, en los colegios de Tenorio y Cerdedo y en el IES de Cotobade hasta este jueves. El día 1 se pondrá fin a todas las actividades con un Serán da Muller en la Casa do Pobo de Viascón.