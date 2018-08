Gastronomía, música y tradición se unen en una Festa do Mar que alcanza la mayoría de edad

Una imagen de la Festa do Mar 2018.

Una imagen de la Festa do Mar 2018. Gustavo Santos

La Festa do Mar alcanza la mayoría de edad. El evento de Combarro cumple 18 años y lo hace con una programación "ambiciosa", con una mezcla de música, gastronomía y tradición marinera del miércoles 22 al domingo 26 de agosto. Esta mañana, el Casal de Ferreirós acogió la presentación de una iniciativa que ya prepara sus trámites para solicitar a la Xunta ser declarada de Interese Turístico en Galicia.

El edil de Turismo, Xosé Luis Martínez, explicó que este año, la Festa do Mar cuenta con "un cartel espléndido", que no sería posible sin el trabajo codo a codo que el Concello mantiene con el Club Mariño A Reiboa y la asociación Armadiña. Estas dos entidades permiten "una confluencia" que hace la fiesta "más diversa". "Ambas agrupaciones enriquecen el programa porque trabajan con autonomía. Y además, permiten ahorrar al Concello dinero", expresó Martínez. Esta afirmación se debe a que la cierta autofinanciación que logra el Armadiña Rock hace que de las arcas municipales no tenga que salir efectivo directamente para pagar los conciertos del viernes y el sábado, ya que esos dos días se engloban dentro del propio festival.

La Festa do Mar volverá a contar con dos puntos claves. Por un lado, la carpa instalada en la el Peirao de A Canteira. Allí se instalará la muestra gastronómica y algunas exposiciones. Además, como viene siendo habitual, se celebrará en ese espacio también la Mostra da Canción Mariñeira. La carpa se inaugurará el próximo miércoles 22 de agosto a partir de las 13 horas.

El otro eje de la fiesta será la Praza da Chousa, donde estará instalado un escenario por el que pasarán varios grupos. La primera actuación, el miércoles a partir de las 19.30 horas con el festival infantil "Chalaniña". El jueves 23, a las 23 horas, será el turno para Amaia Montero. Mientras, el viernes y el sábado pasarán por él grupos como Ses, La Pegatina, Amparanoia o Terbutalina, dentro del Armadiña Rock. El domingo cerrará las fiestas la Orquesta La Fórmula.

Pero más allá de la comida y la música, la Festa do Mar también permitirá disfrutar del espectáculo de las embarcaciones tradicionales, ideal con el que nació. La tarde del viernes y la mañana del domingo los barcos saldrán al mar. Sin embargo, el día "fuerte" será el sábado, con dos regatas en la que barcos de vela y de remo surcarán las aguas de la costa combarresa.