Ence tacha a Lores de "populista" y le reclama que respete la "legalidad" de su fábrica en Pontevedra

"El comportamiento ambiental de la biofábrica de Ence en Pontevedra es excelente e intachable, como prueban todos sus parámetros e indicadores ambientales, que cumplen rigurosamente y mejoran la exigente normativa europea y española". La respuesta del grupo empresarial Ence a las recientes declaraciones y peticiones del alcalde de Pontevedra sobre Ence-Pontevedra, en la que pedía al nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez que revocase la prórroga de la concesión en terrenos de Costas.

Ante la misiva remitida tanto por el alcalde como por el ejecutivo local al nuevo presidente del Gobierno, la compañía quiso dejar constancia de que "la actividad de su biofábrica no contamina ni perjudica en absoluto la calidad de las aguas de la ría".

Ence recuerda todas las inversiones comprometidas en el pacto ambiental con la Xunta, así como en la propia prórroga de la concesión y reitera que "la compañía está inmersa en el mayor programa de mejoras ambientales y de eficiencia energética de Galicia" un plan "que ya dio sus frutos" al señala que "Ence logró reducir radicalmente la emisión de olores de su biofábrica de Pontevedra, alcanzó una calidad óptima de su efluente, así como de sus emisiones". Además, afirma que va a "reducir drásticamente su consumo de agua y está reforzando su eficiencia energética".

Para Ence está claro que el problema por el mal estado de las aguas interiores del estudiario del Lérez tiene otro origen y acusa al concello de no querer hacer nada por solucionarlo: "Son las aguas fecales de Pontevedra y su comarca lo que contamina la Ría y desde el Ayuntamiento de Pontevedra no se hizo nada para cambiar esa situación, que fue denunciada por el Tribunal de Justicia Europeo". "Ence, en cambio, sí lo hizo comprometiéndose a acercar hasta 15 millones de euros para contribuir a solucionar este grave problema, a pesar de no ser en absoluto causante del mismo", afirmó en referencia a la aportación que está dispuesta a realizar la empresa para ampliar la EDAR de Placeres. "Es una muestra de responsabilidad social con los vecinos", dicen desde la empresa.

Para Ence, "el respeto a la legalidad es fundamental en un estado de derecho avanzado y moderno". Lanzaron una dura crítica al regidor de Pontevedra al señalar que "no podemos caer en las actitudes de algunos políticos nacionalistas de ignorar las normas establecidas y los procedimientos que marca nuestra legislación", aseguran, al tiempo que reiteran que "la renovación de la prórroga de la concesión se sometió escrupulosamente a los plazos y procedimientos que establece la Ley".

"Por eso, el alcalde de Pontevedra, en lugar de pedir de forma populista que se anule dicta prórroga, lo que tiene que hacer es esperar la resolución sobre los recursos que presentó y respetar los plazos legales, como tiene que hacer cualquier ciudadano o entidad", indican desde la compañía. Por último, recuerdan que "Ence Pontevedra está sometida, como cualquier otra instalación industrial, a una Autorización Ambiental Integrada que emana de la Unión Europea, una norma que "Ence respeta rigurosamente, pero que también debe ser respetada por todos los representantes políticos".