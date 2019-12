Carro vuelve a poner en cuestión el proceso para adjudicar obras en un parque de Moaña

El parque de los Xardíns do Concello lleva varias semanas en obras.

Mañana, jueves 5 de diciembre, la concejala de Obras de Moaña, Marta Freire (PSOE), y el edil de XM en la oposición. Javier Carro, están citados por el juzgado de paz para un acto de conciliación. El mecanismo se puso en marcha tras la denuncia de Freire por vulnerar presuntamente su honor después de que el edil la acusase de supuestas irregularidades en la contratación de obras en parques infantiles para beneficiar a determinadas empresas.

Sin desvelar si acudirá a este primer paso previo a la justicia ordinaria Carro, que también prepara su denuncia contra la socialista, se reafirma en lo dicho y vuelve a poner en cuestión una de estas obras. Asegura que la primera reforma de un parque infantil acordada tras su denuncia en el pleno -la de la zona de juegos de los jardines del Concello- se adjudicó también por invitación "pero no se invitó a ninguna de las empresas que yo mencioné en mis críticas. O es casualidad o soy muy desconfiado", alega. De todas formas critica que las cuatro empresas invitadas sean de fuera de Moaña y se dediquen a otras actividades "como demoliciones y pavimentaciones, albañilería, promoción inmobiliaria o construcción de autopistas". Pone también en cuestión las "diferencias en los presupuestos" de una licitación que salió por 23.866,98 euros y critica que el resto de integrantes de la junta de gobierno local "voten a favor sin que nadie pida explicaciones a la ponente de la propuesta de gasto".

Carro asegura que asumirá las "consecuencias" que le traigan denuncias tan graves como las que está realizando y añade que "no me harán callar cuando vea que se puede estar cometiendo una ilegalidad, venga de quien venga". Asegura que sería un error como edil "no intentar llegar al final de este proceso emprendido en el mes de julio".

Si no hay acuerdo ante el juez de paz, la denuncia de Marta Freire pasaría a la justicia ordinaria y el conflicto entre ambos políticos se cronificaría.