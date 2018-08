El gobierno anuncia la apertura de un expediente a un socorrista de Menduiña

La alcaldesa en funciones de Cangas, Mercedes Giráldez (BNG), anunció ayer la apertura de un expediente sancionador a uno de los socorristas que el domingo prestaban servicio en la playa de Menduiña. El coordinador de socorristas de Cangas alertó el domingo a la concejala de Playas, Tania Castro, de que el socorrista no estaba en disposición de trabajar, al encontrarlo dentro del puesto. Tania Castro se puso en contacto con la Policía Local de Cangas para ver si podía realizar un control de alcoholemia y drogas.

Los agentes que llegaron hasta Menduiña solicitaron al socorrista en cuestión que hiciera una prueba voluntaria de alcoholemia, a lo que el trabajador se negó. Según señala el propio socorrista en las redes sociales, un policía trató de esposarlo dentro del propio puesto de salvamento.

Mercedes Giráldez anunció que de los informes de la Policía Local y del coordinador de socorristas de Cangas va a depender si durante el tiempo que dura el expediente el trabajador quedaría apartado de su puesto temporalmente. La alcaldesa en funciones anunció que no le temblaría la mano en bajar banderas azules si por culpa de este lamentable incidente no se cuenta con el personal de salvamento suficiente para atender todas las playas con bandera azul. Asegura que hay que ser prudentes, de momento, y esperar a que concluya el expediente. No obstante, asegura que hay razones de peso para decidir abrirlo.

Por su parte, el socorrista afectado habla en las redes sociales del incidente y señala que "si alguien se pregunta por qué la Policía Local se presentó en Menduiña requiriendo a un socorrista, fue debido a que nuestro excelentísimo alcalde, de malos hábitos, por todos conocidos, me acusó sin pruebas, razones o motivos, de presentar un estado de embriaguez en mi puesto de trabajo. Una fuerte acusación, siendo socorrista, que resulta ofensiva e indignante. Cuando procedía al informar al policía local de que, según la legislación nacional, debe ser la acusación quien demuestre la culpabilidad y no el acusado quien demuestre su inocencia, y que su formación como policía me parece escasa y debería ser ampliada, dicho individuo pretende esposarme dentro del puesto de salvamento, tras darse cuenta de lo absurdo de su idea, se va diciendo que hará que me echen. Adelante. Esto es Cangas".

La edil Mercedes Giráldez espera que los informes de la Policía Local y del coordinador de socorristas de Cangas estén hoy en la Alcaldía. El alcalde no pudo denunciar al socorrissta porque está de vacaciones fuera de España.