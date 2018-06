El gobierno reforma la pista de atletismo y el PP lo acusa de abandonar el deporte cangués

Justo el día en el que el grupo municipal del PP de Cangas acusaba al tripartito de ignorar al deporte cangués, desde la concejalía que dirige Xoán Carlos Chillón (BNG) se anunciaba la remodelacoón de las pistas de atletismo, 1ª fase. El edil nacionalista asegura que como estaba previsto en el calendario, se realizarán estas obras con el fin de minimizar los transtornos que la propia actuación repercuta en la necesaria preparación de los atletas de cara a los campeonatos de Galicia y de España, que se celebran en los meses de junio y julio.

La primera fase consistirá en la adecuación del pavimento sintético existente, ajustado a la normativa del IAFFF de las pistas de atletismo de Cangas. Las obras están financiadas entre el Concello de Cangas y la Secretaría Xeral para O Deporte. El concejal marcó como inicio de las obras el pasado día 5. Esta semana se va a retirar la capa sintética de la recta de meta, totalmente deteriorada e irrecuperable. "Haberá un alto na obra con obxectivo de secar ben o firme agora á vista. A climatoloxía é un factor determinante á hora de definir as data concretas de execución. A previsión é que as obra rematen nun mes", señala el concejal nacionalista.

Por su parte, el PP denuncia el mal estado del pabellón de Romarigo, deficiencias en el de O Gatañal y en la pista de cross de Varalonga. "Acusamos o goberno tripartito de ignorar ao deporte cangués deixando en estado de abandono diversas instalacións deportivas muncipais". Desde el PP se señala que el pabellón de O Gatañal lleva un año esperando la reparación de una ventana rota por la que entra auga cuando llueve. Por otra parte, los vestuarios nuevos que se hicieron en el pasado mandato siguen sin funcionar al 100% al no entrar en funcionamiento, entre otras cosas, el vaso de baño de agua fría. En cuanto a la situación del pabellón de Romarigo, el PP denuncia importantes problemas en el firme degradado, con numerosas grietas, lo que repercute negativamente enla seguridad de las actividades deportivas, como la del patinaje. "É que decir das pistas de cross de Varalonga, na que se investiron no seu momento fondos públicos e mesmo chegou a estar homologada e que neste intre vive unha situación de total abandono".

Desde el PP califican de inaceptable "o pasotismo e desdén" con el que trata el actual gobierno municipal al deporte cangués. "Non só hai que acordarse no momento da foto, tamén o esto do ano, ironizan el PPP, que exige inversión en materia de deportes.