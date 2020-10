La Estación recobra el lavadero para Leicures

El Centro Juvenil La Estación ataca de nuevo en beneficio de los vecinos de A Estrada. Trece de sus jóvenes limpiaron y acondicionaron ayer para el disfrute público el lavadero de Leicures y su entorno, que ya habían restaurado hace un año pero que los vándalos volvieron a dañar. La Estación promete no rendirse.

En un tranquilo paraje de A Estrada, radicado a escasos metros del cruce de Leicures con 25 de Xullo, hay un lavadero que los vecinos ansían utilizar para compartir momentos de asueto y que jóvenes con hábitos poco edificantes y vándalos hace tiempo que se empeñan en ensuciar y destrozar. Los adolescentes del Centro Juvenil La Estación y colectivos asociados -autobautizados así por tener su sede en la estación de buses- lo descubrieron hace poco más de un año y, con su trabajo, consiguieron restaurarlo y ponerlo en valor, para alegría de los vecinos y disgusto de sus antiguos usuarios nocturnos. Hace un mes, La Estación constató que el trabajo que realizó el pasado año había sido destruido "con saña".

"Rompieron los asientos", destrozaron los carteles que incitaban a cuidar los espacios públicos y a no ensuciar sino a recoger la basura, explica el presidente de Ocionautas y director de La Estación, Alonso de la Cantera. Pero, lejos de desanimarse, trece de los jóvenes integrantes del colectivo -de entre los 15 y los 21 años, miembros de las asociaciones Imaxina e Axuda, Game Maniacs y Rol Dungeon- se armaron ayer de herramientas, material de limpieza, pintura, cartelería y mucho ánimo para volver a hacer su pequeña revolución, como acostumbran, a base de "obras buenas". Limpiaron, restauraron bancos, recogieron basura y dejaron carteles con mensajes "dulces y picantes": "Cuida tus espacios", "Por favor, no ensucies. Limpia" o "Los guarros no son bienvenidos". rezan. La edil de Xuventude de A Estrada, Lucía Seoane, les entregó un cartel con las normas de uso del espacio para fijarlo en cemento y les agasajó con una merienda. La próxima semana, el Concello instalará una papelera que los vecinos se comprometen a vaciar.

La Estación espera no tener que volver a actuar en este ámbito. Pero si los vándalos vuelven a atacar, ellos lo recuperarán de nuevo. Las veces que sea necesario. Prometen no rendirse.