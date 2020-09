Cuíña y Santalla ponen en entredicho la gestión de la pandemia de José Crespo

Rafael Cuíña, líder de Compromiso por Lalín, y Román Santalla, portavoz municipal socialista de la capital dezana, coincidieron ayer en poner en entredicho la gestión que según ellos está realizando de la pandemia el alcalde José Crespo. Compromiso considera que "presumía en la primera ola del virus que Lalín no tenía casos 'porque nos adelantamos', pero ahora está absolutamente sobrepasado por la situación". Cuíña considera que en el caso de la reciente suspensión de las fiestas patronales Crespo "llega una vez más tarde a tomar medidas" después de hacer "caso omiso al sentir del pueblo de Lalín, que en su inmensa mayoría no quería fiestas este año debido a la pandemia. Crespo se parapeta ahora en una comisión que se demostró ineficaz, en un acto de cobardía política para derivar responsabilidades al no ser capaz de liderar la situación".

Por otro lado, CxL también quiere saber por qué Crespo "no habla de la situación que están denunciando profesores del IES Laxeiro o "cómo es posible que diga que el decreto de la Xunta no cambia nada en Lalín cuando afecta fuertemente a un comercio ya castigado por la situación". Y con respecto a las ferias, la formación de Cuíña cree que "el problema no es quitar puestos de ropa y dejar los de alimentación, la cuestión es que hay que reforzar la seguridad y presencia policial y pedir coordinación con la Guardia Civil. Los puestos de los mercados del sábado son en cambio un ejemplo a seguir".

Déficit

En cuanto al PSOE de Lalín, Román Santalla asegura que "en las actuales restricciones ya se impide la realización de las fiestas, por lo que no es una decisión que tomase Crespo, sino que viene impuesta por Sanidade y el alcalde sólo quiere aparentar que está actuando contra la pandemia cuando en realidad observamos un déficit muy importante de gestión". Los socialistas quieren ser "muy prudentes en la crítica sobre la gestión del gobierno local porque sabemos que la situación es difícil y cambiante y huimos de actuar como capitanes a posteriori", aseguran. Además, le piden a Crespo "alternativas seguras y espacio público suficiente para la ciudadanía durante las fiestas patronales".

Y sobre el IES Laxeiro, la formación de Santalla considera "incomprensible que la consellería desaparezca en este escenario y no realice ni el más mínimo esfuerzo para aumentar espacio en los institutos o para contratar más profesores".