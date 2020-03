El acceso a internet es la gran dificultad para mantener el ritmo de las clases virtuales

El 13 de marzo, cuando la Xunta declaró el estado de emergencia sanitaria, los docentes del CEIP de Vilatuxe prepararon bolsas para sus alumnos con material escolar para los días siguientes. Pero el posterior decreto del estado de alarma no solo dejó estos paquetes en el centro, sino que obligó a todas las comunidades educativas a echar mano de internet y teléfono móvil para continuar con la rutina docente.

Las webs de CEIP e institutos permiten consultar las tareas que van programando los profesores, ya sean diarias o para toda la semana, pero escalonadas. En el caso del CEIP Vicente Arias de la Maza, todo el claustro se está volcando para colgar todas las tareas en la página web del centro. Mediante un grupo de difusión de whats app, los alumnos envían los ejercicios y los profesores se encargan de corregirlos. A los niños que no disponen de conexión a internet o de ordenador, se les envían los ejercicios, fotografiados, por teléfono móvil. Hay, también, la posibilidad de tutorizaciones para los progenitores que tienen que explicarles algún ejercicio a los niños.

"Los alumnos están respondiendo muy bien", explica la directora del centro, Teresa Aller, que relata que de 9.30 a 14.30 horas la quincena de docentes está conectada, para mantener un horario similar al de las clases presenciales. De media, atienden al día a una 30 personas para correcciones o resolver dudas. Ahora mismo, están con repaso de contenidos, pero para la semana comenzarán nuevos temarios. Y, a modo de recreo, en su web hay un apartado de Coronaenredos, en los que las familias pueden exponer sus creaciones artísticas durante el confinamiento.

Este tipo de clases virtuales se prolongan mucho más que una clase presencial, "ya que no es lo mismo resolver la duda de un alumno delante de toda el aula que aclarársela por internet" las veces que sea necesario a cada alumno que la plantee, explica el director del colegio María Inmaculada, Manuel Constenla. Por eso, los docentes intentan no sobrecargar el sitio web con deberes. Por este motivo y porque la brecha digital se hizo más patente todavía con la crisis del coronavirus. La brecha digital se refiere a las desigualdades que pueden darse entre las personas con acceso a las nuevas tecnologías y las que no lo tienen. En todos los centros educativos hay familias que no disponen de ordenador o de conexión a internet con wifi. Es más, pueden vivir en zonas donde la descarga de internet ya sea de por sí lenta y encima ahora se vea saturada por el teletrabajo de los progenitores. Pensemos que en 2021 diversos proyectos de la Xunta y el Estado contemplan que el 90% de los gallegos tengamos acceso a internet con una velocidad de descarga de 100 megabits por segundo.

Esta brecha digital afecta, por ejemplo, a alumnos del IES Marco do Camballón. Así que la opción alternativa es resolver ejercicios a golpe de mensajes de teléfono o recomendar tareas alternativas como la redacción de textos o la lectura de libros. Fue lo que planteó el docente de Lingua e Literatura Galega, con la elaboración de un vocabulario en gallego sobre el coronavirus o un texto acerca de cómo se aborda esta crisis sanitaria en los medios de comunicación y las redes. Sechu Sende se encarga además de la materia optativa de Regueifa. Para ella, propone redactar un trabajo sobre varias cuestiones a escoger de un listado y, además, está en ciernes el Regueifing do Camballón. En el canal de Youtube, los estudiantes de esta materia irán colgando vídeos, con instrumentos propios de la improvisación oral. "Ahora mismo, es difícil dar contenidos nuevos a través de la tecnología, porque es complicado llegar a todos", recalca Sende, que coincide con Constenla en que "si en clase despachas una duda en 10 minutos, ahora tienes que usar audios para hablar con cada alumno". Al Marco do Camballón también lo pilló la crisis del coronavirus en plena redacción de, precisamente, una guía de uso de internet para madres y padres.

Oposiciones

Por otra parte, en estos tiempos de enseñanza a través de internet, Academia Paidós apunta que el 1 de abril comenzará la preparación on line de grupos de oposiciones para la Xunta, Sergas, Guardia Civil o Magisterio.