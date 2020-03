Los profesores se rebelan contra la consellería

Los sindicatos arremetieron contra la Xunta por obligar a los profesores a acudir a sus puestos de trabajos a pesar del cierre de los centros educativos. Exigieron que los docentes también se quedasen en casa y medidas de conciliación para atender a los menores, algo con lo que concuerdan gran parte de estos profesionales. Personal del IES Marco do Camballón de Vila de Cruces tuvo un claustro ayer y los docentes decidieron no asistir a clase a partir de lunes por seguridad. En el IES Laxeiro de Lalín más de 70 profesores acordaron lo mismo y se informó, aunque no se pudo contrastar, de que esa decisión la habían tomado en los restantes institutos dezanos. La Consellería de Educación decidió ayer no obligarlos a asistir a los centros.