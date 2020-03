El PP, "primer gobierno con mayoría femenina"

La teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez, rebate las críticas de Compromiso por Lalín y PSOE tras los actos del Día Internacional de la Mujer. Pérez adelanta que su partido no va a entrar "en guerras interesadas en un tema tan sensible". Apunta que a la manifestación de Azos acudieron tres concejales del grupo de gobierno (PSOE y Compromiso criticaron la ausencia del alcalde, José Crespo, y de la edil Begoña Blanco, pero no mencionan al resto de ediles). Y añade que al acto de los Premios Maruja Gutiérrez no acudieron los portavoces de la oposición. Pérez recalca que la entrega de los galardones "es el acto central en la última década del 8-M en Lalín". Critica que a ella, de alguno de los partidos solo acudiese una concejala "y no suscitó el interés ni del portavoz ni del número 2 real, ni siquiera de la secretaria general de la formación".

Pérez remata apuntando que el ejecutivo al que pertenece "es el primer gobierno local con más mujeres que hombres, y el primero que tiene a una primera teniente de alcalde mujer", al tiempo que añade que el anterior ejecutivo cuatripartito "se limitó a continuar las acciones y las políticas puestas en marcha y diseñadas por el PP, muchas de ellas pioneras en Galicia".