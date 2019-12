La Big Band Carlos Barruso realiza este viernes su primer concierto con jazz, voces y música moderna

El Concierto Big Band del Obradoiro MM Carlos Barruso se celebra este viernes a las 21:00 horas en el Teatro Principal. Los coordinadores de este evento, junto con todo lo que se celebra desde este colectivo, Manuel Castelo y Juan Núñez, afirman que se trata de una actuación "especial y llena de sorpresas, en la que tendremos al jefe vigilante y al que esperemos que le guste y lo disfrute".

En este concierto se podrá escuchar y ver el trabajo realizado por los integrantes de esta banda en los últimos tres meses, desde su constitución. En la actuación participarán la mayoría de los integrantes, tanto de forma grupal como individual. El concierto está dividido en tres partes; en la primera se escuchará un jazz clásico, en la que estarán los cerca de 30 músicos que forman la Big Band. En la segunda parte habrá actuaciones por combos, es decir, formaciones pequeñas en las que hay menos músicos en el escenario y donde van a actuar secciones más pequeñas "que le dan un cambio de sonoridad al concierto", apuna Núñez. En esta modalidad se podrá escuchar el coro formado por nueve voces, comprendidas entre los 12 y 30 años; actuarán de forma grupal e individual. Los coordinadores señalan que este coro fue una iniciativa que no contaban "que llegara a tener tanto éxito, sin embargo estamos muy contentos porque a la gente le encanta. Además, en tres meses no hubo tanto tiempo para preparar las voces, pero tendrán un protagonismo esencial en esta actuación", explica Núñez. El último bloque está compuesto por unas actuaciones más modernas en las que habrá sorpresas.

Aunque con recelo porque quieren sorprender al maestro Carlos Barruso, desvelaron algunos de los temas que se podrán escuchar como It don't mean thing, If ain't gont you o Santa Claus is coming to town, entre otros muchos con los que tratarán de sorprender a los espectadores. Las invitaciones son gratuitas pero hay que retirarlas en el consistorio y ya están disponibles desde hoy.