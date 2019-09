Deza y Tabeirós rozan en agosto el 80% de ocupación turística y prevén un 47% este mes

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, presentó ayer los datos de ocupación turística en Pontevedra durante el mes pasado, cuyas cifras alcanzaron un 83% de ocupación media en hoteles, casas de turismo rural y cámpings, situándola así como la provincia más visitada de Galicia. La inestabilidad meteorológica no mermó las visitas turísticas, de ahí que Silva califique los datos registrados de "moi positivos".

En cifras concretas, la comarca de Pontevedra alcanzó durante el mes de agosto una ocupación media hotelera del 86%, porcentaje que la presidenta tildó de "magnífico", destacando que la ciudad capitalina logró una ocupación media del 75%. O Salnés promedió un 88%, si ben los concellos de Sanxenxo y O Grove alcanzaron el 90 y 86%, respectivamente. Otras áreas de gran interés turístico fueron O Morrazo y Caldas de Reis, donde los hoteles albergaron a un 83 y 76% de visitantes. Deza y Tabeirós-Montes se acercaron a la media provincial, con un 79%.

El turismo rural también obtuvo números envidiables. Con un 84% de ocupación media, Pontevedra se posicionó en agosto como la tercera provincia estatal, solo superada por Málaga y Cádiz. En concreto, O Morrazo y Caldas se situaron en torno al 92%, mientras que O Salnés rozó el 90% y Pontevedra, el 80%. La menor ocupación se dio en Deza y Tabeirós, con un 71%.

La ocupación media de los albergues fue del 85%, oscilando entre el casi pleno de Caldas y el 62,5% de Deza y Tabeirós. Las viviendas turísticas llegaron al 100% en Sanxenxo, Cambados, Poio, Pontevedra, Vigo, Nigrán y Silleda.

Fomento del gallego

La Diputación de Pontevedra ha otorgado ayudas a tres entidades de la zona para actividades de dinamización lingüística en 2019. Amigos da Casa do Patrón y Asociación Etnográfica de Codeseda (Lalín) obtienen 2.359,46 y 1.914,28 euros para los libros O Castro de Doade, unha fortificación da Idade de Ferro no corazón de Deza y Casa do Patrón: o gran ecomuseo do rural galego. Y la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada recibe 1.298,18 para el 23º Premio Xornalístico Manuel Fernández Portela.