Conciertos, teatro o exposiciones destacan en la programación cultural de septiembre

Actuaciones teatrales, concierto de la Filarmónica de Cámara de Colonia, diversas exposiciones o un programa en el observatorio lalinense componen la programación cultural que se llevará a cabo en el mes de septiembre en Lalín. La presentación de estas actividades tuvo lugar ayer en el Museo Municipal y fue presentado por la concejala de Cultura, Begoña Blanco, el técnico de este departamento, Damián Paio, la encargada del museo, Cecilia Doporto, la bibliotecaria, Marta Brea y la presidenta de la Asociación Carabelo, Valentina Díaz.

El programa cultural comenzará este domingo, día 1, con Cine no Rural. La película Campeones será emitida en el centro social de O Corpiño a las 21:30 horas. Ese mismo día, las pandereteiras de Bendoiro celebrarán su primer serán. El evento tendrá lugar a las 16:00 horas en el Pazo de Liñares. El viernes, día 6, el Museo Ramón Mª. Aller albergará la exposición fotográfica Auga. O sangue da terra del escritor gallego Manuel Valcárcel. Las imágenes expuestas tratarán sobre la relación del ser humano con el agua mediante fotografías de los cinco continentes. Este proyecto estará abierto al público hasta el 26 de septiembre. Una de las novedades será la exposición de una condecoración de Loriga, que regaló al museo la Condesa de Barcelona y también se va a añadir el libro Vuelo Madrid- Manila, una nueva edición aumentada que se ha realizado este año.

El sábado, día 7, tendrá lugar una pieza teatral llamada Mai mai, una actividad en la que se combina la dinamización lingüística y la sensibilización frente a la violencia de género. El Salón Teatro de Lalín acogerá este evento a las 19:00 horas. Esa misma tarde, también está programada una visita guiada a la excavación arqueológica que se está realizando en Lalín de Arriba. La gente que quiera participar se puede anotar en el Concello o asistir directamente al lugar, a partir de las 16:00 horas.

La siguiente semana, el viernes 13, tendrá lugar en el Pazo de Liñares la exposición de Cogami Deza. Ese mismo día, comenzará Titirideza 2019. El programa aún no está cerrado pero la actividad se extenderá hasta el domingo día 15. Como en toda programación cultural, el toque musical estará a cargo de la Coral de Botos. La actuación será el domingo 15 en la capilla del Monserrat (Donramiro), a las 13:00 horas, coincidiendo con las fiestas de la parroquia lalinense. El jueves 19, la Filarmónica de Cámara de Colonia ofrecerá un concierto en el Salón Teatro. Un espectáculo que tendrá lugar a las 21:00 horas. La entrada cuesta 17 euros y será gratuita para los menores de 12 años. También hay un punto de venta anticipada en la librería Alvarellos. Los días de las fiestas As Dores, la Consellería de Cultura no organiza ninguna actividad ya que esa función recae en los organizadores de los festejos de este año.

El viernes 27, el espectáculo teatral Invisibles llegará a Lalín, con la participación de actrices como Mela Casal, Shyela Fariña y Nieves Rodríguez. La obra tendrá lugar en el Salón Teatro a las 21:30 horas y estará dirigida a mayores de 12 años. La entrada será gratuita hasta completar el aforo. El sábado 28, volverá a realizarse el programa O camiño das estrelas. As estrelas do camiño. Una observación astronómica que se llevará a cabo en el Observatorio del Museo Ramón Mª. Aller, a partir de las 22:00 horas. Los interesados podrán anotarse en el museo o llamando al teléfono 986 784 004. La programación cultural terminará con la actuación, de nuevo, de la Coral de Botos, que tendrá lugar el domingo 29, a mediodía, en Goiás.

Durante el mes de septiembre se va a realizar una campaña solidaria de recogida de material escolar en la biblioteca municipal Varela Jácome. Todas las personas que quieran donar lo podrán entregar en dicho lugar que, acto seguido, será dirigido a la Asociación Carabelo para su distribución final entre los niños que lo precisen: "Una de las carencias más notables es la necesidad de libretas", señala Blanco. También se colocarán carteles informativos para "hacer este proyecto lo más visible posible". También se va a retomar el concurso de Bibliomascota: "Nuestra idea es que comience ahora es septiembre pero estamos pendientes de hablar con los colegios", asegura Brea. Además, esta bibliotecaria quiso recordar que a partir del día dos se enviará una carta a todos los centros para conocer las listas de libros obligatorios y optativos. En cuanto a las subvenciones culturales, la próxima semana se va a abrir el plazo de solicitudes. Un total de 10.000 euros para repartir entre los participantes.