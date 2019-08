La humanización de la Avenida Gumersindo Areán, descartada en Rodeiro

El Concello de Rodeiro no llevará a cabo, por lo menos de momento, la humanización prevista de la Avenida Aviador Gumersindo Areán, cuyo presupuesto sería de 157.543 euros. En una junta de gobierno del pasado febrero el equipo de gobierno acordó solicitar para esta actuación una subvención de 96.800 euros a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pero fue denegada, tal y como indicó el alcalde del municipio, Luis López.

"Esta línea de ayudas por sus características solo se podía pedir para habilitar esta zona en concreto, y realmente no es la que peor que está, pero no te daban opción a demandarla para otra calle", explica el regidor, por lo que sin esta ayuda de momento, esta actuación quedará paralizada al no contar a día de hoy con otra posible forma de financiamiento.

Licitación

Por otro lado, el Concello de Rodeiro está pendiente de licitar la obra para llevar a cabo la urbanización de la Praza de Oseira y la envolvente. Durante la actuación se pretende poner en valor la propia carballeira, más allá de la accesibilidad e implantarán una zona de césped para propiciar un lugar de ocio a la sombra. También, actuarán sobre la rotonda, instalando bloques de piedra a modo de enlace con el parque, además de dotarla de un nuevo césped.