El PSOE subraya que el 30% del presupuesto del Concello de A Estrada queda sin ejecutar

"Falaz". Es el calificativo escogido por el PSdeG-PSOE, el principal grupo de la oposición municipal de A Estrada para la valoración realizada por el gobierno local en relación a la cuenta general del ejercicio 2018. El portavoz socialista, Luis López Bueno, estimó que las cifras que proporciona el ejecutivo "intentan confundir, ya que no son mentira ni son ciertas". "No dudamos que es un documento técnicamente bien conformado por el personal municipal, pero un año más esconde detrás políticas de un gobierno al que no le preocupan los vecinos: el grado de ejecución indica que un 30% del presupuesto total no se ejecuta", subrayan.

Remarca el PSOE que cuando el gobierno confecciona el presupuesto con una previsión de ingresos de 12.800.000 euros "ya sabe que ingresará más", al incorporar a posteriori los fondos procedentes de Xunta, Diputación, Estado o Unión Europea. "Por tanto, no se puede decir que los datos de la valoración que hace el gobierno son mentira, pero son simplemente fuegos artificiales que recogen la parte bonita agachando lo que no les interesa que se conozca", apuntan desde el PSOE. Seguidamente, en base a los informes de los departamentos económicos del Concello, subrayan que "la realidad es que, a pesar de ingresar 22.000.000 euros, solo ejecutan 15.000.000". López Bueno ironizó con que "en cualquier departamento financiero de una empresa, elaborar un presupuesto anual que resulta desviarse un 40% es causa de despido inmediato".

Tras incidir en que las cifras reales de ejecución se corresponden con el 70% del presupuesto, el PSOE remarca que las partidas que mayor ejecución alcanzan son de gasto, mientras que "la inversión queda en un raquítico 30,89%", por debajo del grado de ejecución del ejercicio anterior. "Que las inversiones sean extraordinariamente bajas favorece que haya buenos resultados económicos ya que, si no hay inversión, no hay que pagarla", apuntan los socialistas, antes de añadir: "la cara negativa de esto es que los vecinos y vecinas no reciben servicios nuevos ni tienen mejores instalaciones municipales". Aludiendo a los datos literalmente recogidos en distintos informes que conforman la cuenta general, el PSOE remarca que las inversiones reales se cifran en 7.934.488,50 euros, pero solo se ejecuta en el año 2018 crédito por valor de 2.450.818, es decir, el 30,89%, reduciendo la ejecución total en inversiones reales con respecto a 2017.

El principal grupo de la oposición también quiso poner el acento en "el inmenso número de reparos de Intervención a los pagos que hace el Concello". Citó entre ellos "los pagos a abogados para defender al Concello en sus múltiples causas judiciales" y lamentó que "se hacen pagos con reparo y se pierden sistemáticamente todos los juicios".

Los socialistas ponen también en duda la gestión económica municipal en relación a los remanentes. "Como es evidente, si no hay inversión, hay capacidad de ahorro", dijo el PSOE, que aseguró que existe un millón de euros "en créditos de dudoso cobro y la falta de un inventario actualizado favorece el maquillaje del balance de situación".Propone el PSOE destinar los remanentes a inversiones que atiendan las necesidades en saneamiento o abastecimiento de agua.

"El gobierno habla de cifras generales para presumir des superávit y remanentes mientras los servicios, que deberían ofrecer calidad de vida a los vecinos, están desatendidos y funcionan de manera insuficiente", consideró, por su parte Movemento Veciñal Estradense (Móvete). Este partido remarca que el Concello tiene la obligación de cumplir los indicadores "de los que presume el edil de Facenda" .

"No es ético presumir de ahorro mientras hay personas dependientes esperando por la Axuda no Fogar", apuntó esta formación, que incidió en que en los últimos años la lista de espera del SAF "no para de crecer el gobierno no hizo nada para ampliar el servicio". Estima asimismo Móvete que otra de las cuestiones en las que se precisa inversión "antes de presumir de ahorro" son el servicio de limpieza y de recogida de basura, así como la mejora de viales "que quedaron fuera de los planes electorales de asfaltados". "Es muy fácil presumir de cifras si no se gestiona para mejorar la vida de los estradenses", recriminó Móvete. Su portavoz, Mar Blanco, quiso destacar también ayer que la cuenta general refleja "como gran parte de los pagos realizados por el Concello incumplen lo estipulado en la ley de contratos al adjudicarse a dedo".