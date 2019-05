El Concello pone a disposición de los comercios bolsas de tela

Las concejalías de Comercio y de Cultura de Lalín, lideradas respectivamente por los concejales José Manuel Fernández y Lara Rodríguez Peña, promueven una iniciativa en conjunto con el objetivo de reducir el uso de plástico. Ponen a disposición de los comercios locales bolsas de tela diseñadas con creaciones de dos artistas lalinenses, Celso Fernández Sanmartín y Benxa Otero.

"El objetivo de la campaña es sensibilizar a la población y al comercio de proximidad del excesivo uso de las bolsas de plástico y apostar de esta forma, por alternativas más limpias con nuestro Medio Ambiente y al mismo tiempo, aprovechamos para dinamizar la cultura y el comercio de nuestro pueblo", explica el edil José Manuel Fernández.

Con una tirada de 5.000 bolsas, 2.500 de cada diseño, estarán disponibles para todos los comercios. "Se entregarán lotes de 25 bolsas de cada modelo en la entrada del Concello, que podrán solicitar todos los comercios que estén interesados", indica el edil. La idea surgió tal y como explica Peña "por la cantidad de bolsas de este tipo que ahora se están utilizando, ya no solo como bolsas de compra, sino incluso, como bolso, como es mi caso, y tengo una de ellas que compré en una librería de Barcelona y de ahí surgió la idea, pero de crearlas con un producto cultural propio". La concejala confiesa que es una iniciativa que les gustaría continuar "con otros textos o iniciativas, pero siempre potenciando lo nuestro, porque Lalín, culturalmente, está a la cabecera de muchos sitios".

Diseñaron dos modelos. En las de color negro aparece la frase, con letra en mayúscula y en blanco, Saber é distinguir o vrau dun montón de sol y el nombre de su autor: Celso Fernández Sanmartín. Pertenece a su libro de poemas A cama do meu avó Manuel Sanmartín Méndez. "El texto elegido tiene mucho que ver con lo que hoy en día me preocupa que es dónde quedan los saberes antiguos y dónde están los modernos y en un mundo lleno de información un saber es formación y pensamiento, no solo datos", apunta Sanmartín. En la de color blanco, simulando el cráter Aller, aparece la partitura de una composición, hecha específicamente para esta iniciativa, de Benxamín Otero Otero, en dónde también plasma su firma y la fecha de creación. Además, aparece un Código QR que permite a todo aquel que lo desee acceder con su móvil al enlace de Youtube en el que se puede escuchar la melodía. "Me pareció una idea fantástica, porque también soy usuario de este tipo de bolsas", indica Benxa Otero, que explicó el proceso que le llevó a crear esta composición y su plasmación gráfica. "Encontré la justificación perfecta en la figura del astrónomo Aller, al que tanto admiro, y sabiendo que tiene un cráter en la Luna era la excusa perfecta para componer una pieza en forma circular".

Por otra parte, Celso Fernández Sanmartín y Benxamín Otero interpretan su espectáculo Non tempo dun café, hoy, a las 22.00 horas, en el bar JJ, de Lalín. Las entradas tienen un precio de diez euros.