La Bienal de Lalín reivindica la ciencia

La XIV Bienal Pintor Laxeiro de Lalín tendrá como tema vehicular la vinculación entre arte y ciencia bajo el lema de "Menos é máis, máis ou menos". El certamen, que este año rinde homenaje a la figura de Manuel Casas, fue presentado ayer por la concejala de Cultura de Latín, Lara Rodríguez Peña, la responsable del museo municipal, Cecilia Doporto, el artista local Misa Biés Golas y el comisario de la muestra, Álvaro Negro. La prestigiosa bienal lalinense contará con las obras de los siguiente 20 artistas procedentes de dentro y fuera de Galicia: Jorge Barbi, Misha Bies Golas, Luis Cammitzer, Björn Dahlem, Elena del Rivero, Esther Ferrer, Christian García Bello, Luis Gil Pita, Tino Grandío, Vítor Mejuto, Duane Michals, Manuel Moldes, Matt Mullican, Eduardo Outeiro, Joâo Penalva, Paloma Polo, Rubén Ramos Balsa, Mladen Stilinovic, Jorge Varela y Thomas Zipp. La exposición que se inaugura el próximo viernes día 10 a las 20.15 horas estará expuesta entre el museo y el vestíbulo de la casa consistorial lalinense hasta el próximo miércoles 31 de julio.

La edil de Cultura de Lalín aprovechó la presentación para enfatizar que la bienal de este año responde al deseo de su departamento de "seguir un poco con la línea de la anterior bienal comisariada por Ángel Calvo y pensamos en Álvaro Negro no sólo por su profesionalidad, sino también porque es una persona conocida de todos y, además, vecino de Lalín". Rodríguez Peña subrayó la dedicatoria a Manuel Moldes recientemente fallecido y recordó que en la bienal también estarán presentes "figuras como Ramón Aller o Matemático Rodríguez como homenaje a los grandes ilustres de nuestro municipio". La concejala concluyó su intervención recordando que este año por vez primera la exposición se repartirá entre dos puntos como son el museo y el Concello.

Por su parte, el comisario Álvaro Negro incidió en el espíritu de continuidad de la decimocuarta bienal consistente en que "un comisario vertebrara una temática desde la que hacer una selección de piezas y un programa expositivo y de conferencias". En este sentido, el artista lalinense reconoció que el reto inicial fue "encontrar el tema que vehiculara la bienal y que al mismo tiempo tuviera un sentido en el contexto de Lalín". Negro explicó que la clave para dar con el leitmotiv fue contemplar las vitrinas de Ramón Aller sitas en el museo municipal. "Empecé a pensar en las vinculaciones entre arte y ciencia, y me pareció que el proceso de un científico no se diferencia tanto de un artista". El comisario añadió que "teniendo dos referentes tan importantes en nuestra villa como Matemático Rodríguez y Ramón Aller me pareció que ese era el tema que tenía sentido en Lalín porque no sólo se homenajea a Manuel Moldes, sino que también se reivindica a esas dos figuras científicas en relación a las conexiones entre la investigación científica y la artística". Álvaro Negro señaló que el observatorio de Aller será el centro de la exposición con intervenciones en el mismo edificio por parte de Rubén Ramos Balsa.

Proyectos específicos

El comisario de la XIV Bienal Pintor Laxeiro de Lalín destacó la realización de siete "proyectos específicos" para el certamen a cargo del citado Ramos Balsa, Jorge Varela, Misha Bies Golas, Christian García Bello, Luis Gil Pita, Vítor Mejuto y Eduardo Outeiro. Álvaro Negro concluyó explicando que el título de la bienal parte del lema atribuido al arquitecto y diseñador Ludwig Mies van de Rohe, que se empareja con "la cita literal de la serie de pinturas de Moldes centrada en su afición por escritos de física y química". La bienal contará con dos de las piezas más grandes de esta serie, una de las cuales estará en el vestíbulo del Concello.