Réplica por el parque propuesto por los socialistas

El portavoz del PP lalinense, Javier Blanco Carballal, considera que el candidato socialista a la Alcaldía de la localidad, Román Santalla, "está bastante perdido" al proponer su partido un parque infantil en una ubicación contigua a la que hace cuatro años consideraba un error y que "acabaron descartando y tumbando nada más llegar al gobierno".

Blanco recuerda que el grupo municipal popular volvió a presentar una moción, en marzo de 2017, orientada a la ampliación del recinto existente y que pese a que se aprobó de manera unánime, el ejecutivo municipal no hizo nada por materializarla. "En esa zona el parque infantil ya tendría que estar hecho si el PSOE y el gobierno atendiesen las propuestas realizadas por el PP", arguye, y valora el anuncio de Santalla como la mejor prueba de que "todavía no sabe por donde anda y piensa que es suficiente con anunciar propuestas que carecen de credibilidad". A juicio de Blanco estos cambios de parecer dejan claro que "el PSOE y su candidato andan desnortados tras la espantada de Nicolás González Casares y siguen acreditando que no tienen proyecto para Lalín, más allá de servir de muleta para las ocurrencias sectarias y personales de Rafael Cuiña".Y dice que se propone ahora un parque cubierto tras la idea de los populares de la gran plaza.

Por otro lado, Blanco Carballal lamenta que Santalla priorice en la defensa del Gobierno Central en vez de ponerse de lado de los lalinenses y exigir a Fomento el informe pendiente para la puesta en marcha de la Oficina Agraria Comarcal de Lalín (OAC) en sus nuevas dependencias de la calle Ponte.