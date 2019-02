"En una zona tan productora de vacuno como es la comarca de Deza cada vez se exige más especialización"

-¿Volverá a la interpretación en cuanto se lo permita la veterinaria clínica de vacuno?

-No lo tengo tan claro. Me valdría cualquiera de las dos cosas. Desde pequeño tuve vocación de veterinario, pero también la interpretación me empezó a apasionar a una edad muy temprana. Sé que ahora va a ser difícil, pero tengo la esperanza de poder seguir haciendo interpretación o incluso ambas a la vez, aunque es prácticamente imposible de hacer. No quiero perder el contacto con la gente del teatro ni tampoco la posibilidad de seguir formándome. De hecho, no pierdo el contacto con la que fue mi profesora en Lugo, Paloma Lugilde, ni tampoco con la gente de Teatro Atlántico. También me gusta ir a ver teatro cuando puedo, pero ahora con mi profesión es mucho más complicado.

-¿Es Deza el mejor lugar posible para trabajar de veterinario?

-En vacuno hay tres zonas de leche en Galicia, que son la zona de donde yo vengo, A Terra Chá, Deza, que es una zona maravillosa y enorme, y también la zona de Mazaricos y Santa Comba. Tengo que decir que esta zona de Deza no la conocía salvo de pasar por aquí o venir a jugar al rugby. No la conocía como una zona tan productora como es dentro del sector primario. Ahora somos una cantidad enorme de veterinarios los que estamos trabajando en esta zona. Cuando coincides con alguien en alguna reunión se quedan asombrados cuando les comentas la cantidad de ganadería que hay en la comarca de Deza. Además, es un lugar súper rico en todo.

-¿Hay suficiente trabajo para tanto veterinario como dice que hay ahora mismo en Deza?

-La veterinaria tiene un espectro amplísimo de acción. Nosotros, los veterinarios, siempre dividimos entre pequeños y grandes animales, pero incluso hay más veterinarios que se dedican a administración que los de clínica. Hay miles de materias y los veterinarios solemos profesionalizarnos y especializando mucho más a partir del trabajo de formación que adquirimos después de la carrera, pero sobre todo en un ámbito en concreto. Y en una zona como Deza cada vez se exige más especialización.