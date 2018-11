El recinto ferial de A Estrada manejará en 2019 un presupuesto de 235.656 euros

Estiman que la Feira do Moble reporte en 2019 ingresos por 109.098 euros. // Bernabé

Los integrantes del patronato de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada aprobaron el martes el presupuesto que la entidad organizadora de la Feira do Moble de Galicia manejará durante el próximo ejercicio económico, cifrado en 235.656,46 euros. Asimismo, los patronos también dieron su visto bueno al calendario ferial para 2019, compuesto por nueve eventos.

Las cuentas de la popularmente conocida como Fundación do Moble se sitúan ligeramente por encima de las de este año, estimando el resultado de explotación en unos 1.000 euros. En el proyecto de presupuestos de la Xunta de Galicia se detallan las previsiones presupuestarias y de financiación de este ente público, ampliando los detalles ofrecidos ayer desde el propio recinto ferial. De este modo, la fundación contempla ingresar 167.978,72 euros en 2019 por prestación de servicios, contemplando asimismo la previsión de ingresar 66.300 euros por subvenciones de explotación. Las cuentas recogen asimismo la previsión de percibir 45.300 euros como subvención de la Consellería de Economía e Industria. Sumando a esta última cifra los 21.000 euros esperados del Concello de A Estrada, las subvenciones de explotación se situarían en los 66.300 euros antes indicados.

En cuanto a las previsiones de gastos, los de personal -se alude a 25 empleados, previsiblemente el resultado de sumar a la plantilla fija de la fundación el personal eventual que se incorpora a la entidad en las distintas jornadas feriales- se calculan en 112.479 euros. Las previsiones de gasto por servicios exteriores se cuantifican en 92.230 euros, cifrándose la estimación de amortización de inmovilizado material para 2019 en 29.818 euros.

Desde la Fundación de Exposicións e Congresos se facilitó ayer la previsión de ingresos y gastos en función de distintas actividades propias de la entidad. La de mayor empaque sería la 33ª Feira do Moble de Galicia, por cuya organización se estiman ingresos por un montante de 109.098,72 euros, frente a 47.799,14 euros de gastos. Asimismo, calculan que la novena edición de la Feira de Oportunidades do Comercio y el cuarto Salón do Vehículo de Ocasión generen ingresos por 19.560 euros, dejando un gasto de 6.401,39. Para los certámenes ligados al mundo del anticuario y el Salón Motor Classic se calcula un aporte de 17.560 euros y un desembolso de 7.840,27.

El gerente de la Fundación de Exposicións e Congresos, Nemesio Rey, indicó que en el marco del nuevo ejercicio presupuestario la entidad se plantea realizar una serie de mejoras en los pabellones 5 y 6, con pintura exterior y cambio del suelo, entre otras acciones programadas.

"Más de lo mismo"

La portavoz del PSOE de A Estrada, Belén Louzao, se refirió en la jornada de ayer a la aprobación del presupuesto de la Fundación para el próximo año, considerando que estas cuentas "son más de lo mismo que en 2018". Entiende la edil que ello denota "falta de compromiso de la Xunta con la Fundación".

Recordó que hace unos meses se "puso la voz de alarma" ante los resultados de la Feira do Moble de 2017 y la necesidad de cambiar el rumbo del certamen. "Con lo mismo no se puede hacer grandes cambios", reflexionó Louzao. "Ni al PP de A Estrada ni a la Xunta le interesa la Fundación do Moble", consideró la edil socialista.

Por otro lado, Belén Louzao recordó que el PSOE solicitó una reunión para analizar los resultados de la feria de este año y que todavía sigue a la espera. De igual modo, la portavoz del PSOE aseguró continuar aguardando el informe solicitado en relación a las obras realizadas en el recinto ferial.

Por lo que respecta al calendario ferial, las primeras citas del año llegarán en marzo. La primera convocatoria será triple, entre el 8 y el 10 de ese mes, de la mano de la 58ª Feira de Antigüidades e Artesanía y la Feira de Oportunidades do Comercio, junto con el Salón do Vehículo de Ocasión. En el mes de mayo habrá otra triple propuesta, los días 11 y 12: Feira de Antigüidades, Encontro de Palilleiras y Feira Multisectorial Expoestrada. La Feira do Moble de Galicia conservará en 2019 la reducción del certamen a cinco días, en este caso del 18 al 22 de septiembre. El calendario se cerrará en diciembre con la 60ª Feira de Antigüidades y el Salón Motor Classic, ambas el 14 y 15 de dicho mes.