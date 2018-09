El BNG tacha de remiendo el repavimentado de la N-640 a su paso por A Estrada

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de A Estrada criticó hoy con dureza el reasfaltado de los carriles de circulación de la carretera nacional N-640 a su paso por el casco urbano que se acometieron en los últimos días mediante el fresado y la repavimentación de la zona de tránsito de vehículos de la calzada. Lo ve una "tomadura de pelo" y proclama que "A Estrada merece algo más que remendar lo remendado en la N-640". En opinión de los nacionalistas de A Estrada, el fresado y la repavimentación de los dos carriles de circulación efectuados en los últimos días en el casco urbano estradense -a la altura de las avenidas de Benito Vigo y de Pontevedra- son insatisfactorios e inadecuados. "A Estrada se merece algo más que remiendos", proclama la formación frentista. Y, en cambio, apunta, "no hay más que echarle una mirada al Google Earth para ver los continuos bacheos y rebacheos que sufrió" la carretera nacional N-640 "en los últimos años". "Los remiendos que está haciendo el Ministerio de Fomento en los últimos días son para remendar lo remendado años atrás", sentencia.

Desde el Bloque de A Estrada se hace notar que lo que se "merece" A Estrada es que la N-640 en calidad de " una de las principales arterias de comunicación" del municipio "esté en perfecto estado y tenga una capa de rodadura nueva con garantías de duración y de seguridad". Señala que "lo que estamos viendo estos días es una tomadura de pelo que, además, está causando graves inconvenientes a los vecinos". Critica, asimismo, que ocurra en la "semana más importante para A Estrada desde el punto de vista económico": la de la Feira do Moble de Galicia. Es "un despropósito", asegura la formación frentista.

Pero los nacionalistas hacen notar que lo ocurrido no es solo "responsabilidad del Gobierno central" sino que parte de culpa también le corresponde al alcalde de A Estrada. De José López afirma que "está missing de los grandes temas que afectan a nuestro Concello". Y que en esta ocasión está permitiendo la "enésima tomadura de pelo por parte del Gobierno central" a A Estrada. Critica que el munícipe no sea capaz "de pegar en la mesa para reclamar un asfaltado a la altura de lo que A Estrada merece" ni de "exigir" de Fomento "la ejecución de la variante para solucionar los problemas de tráfico y para proporcionar a nuestro concello una infraestructura que nos ponga a la altura del siglo XXI". En su opinión, esa carretera en perfectas condiciones serviría "para dinamizar nuestra economía". Y censura que el Ejecutivo central tampoco sea capaz de "poner la variante en su agenda".