"Claro que me presentaré a las próximas elecciones"

- Ya están a la puerta las próximas elecciones, ¿cuál cree que ha sido su mayor aportación como alcalde de Agolada?

- ¿Se presentará a las nuevas elecciones como candidato del Partido Popular?

- De las listas todavía no sabemos nada, no la tenemos cerrada ni siquiera iniciada, pero que me voy a presentar si llego allá, por supuesto.

- Se decía que se acercaban cambios, que era probable que abandonase.

- Ya en la segunda legislatura se decía que iba a abandonar, la verdad es que hay gente con mucha imaginación, no sé de donde lo sacan. En la próxima legislatura sí me voy a presentar, con intención de seguir hasta que pueda, otra cosa es en la siguiente que ya estaré en años de jubilación, y ahí hay que pensarlo, pero si no estoy en Alcaldía estaré en una mesa allí al lado, porque tengo que volver al trabajo.

- Se habla de nuevos partidos que se presentarán a los comicios, ¿como ve que haya estas nuevas formaciones?

- Cada uno tiene el derecho de presentarse. En el caso de José Ramón (Blanco el exedil del BNG) ya se presentó muchas veces y cada uno es libre para hacer lo que quiera en tema electoral. Lo mejor que puede hacer un partido es intentar sacar más votos posibles, pero contando verdades y no diciendo jilipolleces como se están diciendo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo nunca caeré en la tentación de hablar como los hacen de mí diciendo auténticas barbaridades.

- ¿Quiere mencionar algo en concreto de esas acusaciones?

- Lo que digo siempre, lo que llevamos trabajando está ahí, no hay vuelta de hoja, si alguien ve que las cosas están mal hechas, los juzgados están para eso. Por lo que veo en Facebook, porque nunca entro al trapo, es muy fácil escribir sin saber y antes de publicar algo se debe estudiar y si hay alguna anomalía los juzgados están ahí. Y yo duermo totalmente tranquilo, no me quita un minuto de sueño las tonterías que se están diciendo.

- ¿No teme nada ni tiene nada que ocultar?

- En absoluto. Los documentos son públicos y los que quieran verlos, sacando lo que está protegido por la Ley de Datos, pero cualquiera a través del Juzgado puede ver lo quiera, como las cuentas que son públicas.

- Hablando de cuentas, ¿es optimista con la deuda de Agolada?

- La deuda se está amortizando perfectamente. La deuda la había, pero hoy no se le debe nada a nadie, excepto a los bancos, pero se está amortizando con un interés mínimo, prácticamente nulo, y se está amortizando la deuda incluso a una marcha más rápida de lo que estaba previsto.