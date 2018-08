Los populares dicen que la rotonda de O Montserrat fue paralizada porque el Concello no hizo su labor

El grupo municipal popular lalinense tilda de "osado atrevimiento" el intento del edil de Urbanismo, Nicolás González Casares de justificar la paralización de las obras de la rotonda de O Montserrat "que sólo lo tienen la él cómo responsable" y le pide que asuma la responsabilidad por una suspensión de los trabajos que, sin tener todos los trámites realizados, no podía ni haberse iniciado.

Afirma que trata de desviar la atención y culpar la todos para salvarse él, pero si el encargado de obras con incidencias en el gobierno anterior era para el socialista el concejal de turno, "ahora el único responsable de la chapuza que obligó a paralizar la obra es el teniente de alcalde". Los populares piden al gobierno que no engañe a los vecinos tentando minimizar sus chapuzas y que sin falta un trámite, " por muy pequeño que sea, la tramitación no está correcta y el responsable es quien se encargó de hacerla. Por muchas vueltas que quiera darle el teniente de alcalde, la realidad es que esa obra empezó sin tener todas las autorizaciones y documentos aprobados y ese es el motivo que lo obligó a paralizarla para evitar males mayores e incurrir en responsabilidades", añade, a la par que apunta que es una circunstancia que prefiere obviar para centrarse en algo habitual de este gobierno, "de ver pajas en los ojos de los demás y no ver la vigas nos suyos".

El grupo de la posición va más allá y señala que la mejor muestra de que la obra se inició sin rematar los trámites pertinentes, y por tanto de manera irregular, se recoge en el acta de junta de gobierno local del día 6 de agosto pasado que extracta el informe del ingeniero técnico municipal, en la que, transcribe: "Una vez que se comprobó que aún estaba en trámite la aprobación del proyecto de arqueología, y no se cuenta con la comunicación expresa de la autorización de Patrimonio, tengo el deber de comunicarle la suspensión temporal de las obras en cuanto no se produzca dicha autorización". Así, reitera el PP se desmontan las declaraciones del teniente de alcalde tratar de apuntar que es un trámite sin importancia

Parálisis del proyecto

Los populares vaticinan que los responsables de "grandes éxitos" como la caída del puente de Bustelos, la abandonada depuradora de Zobra, la nefasta tramitación del ENIL de Casas Vellas o el defensor de la planta de Racso todavía no dieron la última palabra en este proyecto en el que "seguro habrá más chapuzas pendientes de aflorar". Sostienen que viendo el nivel de tramitación, solicitarán el acceso al proyecto para comprobar cómo se hizo una tramitación relativamente sencilla como esta para tener que tenerla parada durante semanas.

Además, avisan a Casares que no van a tolerar que pretenda atribuir el retraso de la rotonda a los técnicos de Patrimonio, como amaga en sus declaraciones e indican que si a día de hoy la obra no está hecha, el único culpable es el gobierno que, parece, estar dejando todo lo que no hizo en tres años para última hora para que parezca que hicieron algo.

Sostienen que el ejecutivo sabe que los paralelismos entre el muro de Doade y la rotonda "son muchos", con el agravante de que la obra de la glorieta se inició sin toda la tramitación en regla y por eso tuvo que paralizarse. Finalmente, alude a una cuestión: denuncias de otras administraciones que hoy están encima de la mesa "por haber acometido obras sin permiso ni autorización en dominios que presuntamente no le competen al ayuntamiento".