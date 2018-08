Los ordenadores y tablets suponen un problema

Las nuevas tecnologías se están instalando en las aulas progresivamente. Esto no es algo positivo para las librerías, puesto que también está teniendo consecuencias para sus ventas. El IES Laxeiro de Lalín cuenta con libros digitales para los cursos de 1º y 2º de la ESO. Mientras que el IES Aller Ulloa está pendiente de la última confirmación para implantarlos en el curso que empezará en septiembre. Aún así no todas las materias tienen el archivo digital, pero sigue suponiendo una bajada de ventas para las librerías: "No es lo mismo vender un curso entero, que dos o tres ejemplares", explican desde Dalvi.

El método utilizado es que e propio centro proporciona el ordenador o la tablet para que el alumnado pueda obtener el material necesario para la materia. Una vez finalizado el curso, el aparato se devuelve el centro para que en el curso siguiente pueda ser utilizado.

Las librerías se quejan por esta iniciativa que les está reduciendo las ventas, ya no solo de libros de texto, sino que también de material escolar utilizados en las aula. Para Amador Presas de la librería Xar las nuevas tecnologías están suponiendo un atraso: "Nadie se da de cuenta, pero se acordarán dentro de 50 años, los jóvenes ya aprenden con un móvil o un ordenador, pero no se dan de cuenta de los puestos de trabajo que están quitando eses trabajo". Lo mismo opinan desde Dalvi que afirman que "es lo que nos va a quedar a la larga, esto no está hundiendo".