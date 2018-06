Codeseda y Souto se apuntan a la gestión forestal conjunta mediante la sofor

No solo los vecinos de la parroquia estradense de Couso se han puesto manos a la obra para constituir varias unidades de Sociedade de Fomento Forestal (Sofor) en el término municipal de A Estrada. También en las parroquias estradenses de Codeseda y Souto se están dando los primeros pasos para hacerlo. Disponen de un rico patrimonio natural. Solo la superficie forestal de Souto ronda las 1.000 hectáreas, según detalló Marisé García, la coordinadora de sofor de la firma Servicio de Traballos Galegos (Stragal) de la mano de la cual caminan estos grupos de vecinos para constituirse en sofor.

A pesar de ser domingo, Marisé García tuvo hoy una apretada agenda. A las 10.00 horas se reunió en la casa de la escuela de Codeseda con vecinos de cinco lugares de la parroquia interesados en constituir una sofor: Fragoso, Insuela, Monteagudo, Campos y Xubrei. Todos los asistentes coincidieron en dar luz verde a la iniciativa. Proyectan crear una asociación como paso previo a la petición de una subvención para la constitución de la sofor y a la definición del proyecto de gestión forestal, que también podrá contar con una subvención del 100%,

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, Marisé García acudió a Souto para reunirse con vecinos de este lugar y de A Somoza. También acordaron formar una asociación para constituir luego una sofor.

No son los primeros en tomar esta decisión de la parroquia de Souto. Vecinos de A Toxeira, Cortegada, Enviande, Montillón y San Torcado, adoptaron una decisión similar respecto de sus propiedades el pasado domingo, 3 de junio. Pero también en este caso decidieron por cuestiones de operatividad constituir dos, dada la gran extensión forestal afectada.

En todos estos casos, ya le han encomendado a Stragal la ardua labor de buscar a los propietarios de las fincas que se pretenden incluir en la sofor para gestionar adecuadamente el monte desde un punto de vista forestal. Hay casos en los que esta labor es fácil porque los propietarios ya facilitan la relación de sus predios. Así ocurrió en las reuniones mantenidas en los últimos días. Pero en otros casos se trata de un arduo trabajo porque hay muchas fincas cuyo propietario actual se desconoce.

Marisé García apuntó que las sofor se perfilan "como la figura del futuro para la gestión del monte". Subrayó que exigen una gestión forestal "comprometida con el medio ambiente y el entorno", que se elaborará bajo un criterio técnico profesional a través del oportuno plan de gestión cuya ejecución después deberán aprobar los propietarios en asamblea. Resaltó que las parcelas siguen siendo de sus dueños y que la sofor incluso ayuda a mantener localizadas e identificadas las propiedades. Hay muchos propietarios que ignoran dónde están sus fincas. Stragal las localizará y propondrá hacer una representación gráfica georreferenciada, que facilitará la actualización de los datos en Catastro.