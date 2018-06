El Sindicato Unificado de Policía afronta la elección de su nueva ejecutiva hoy en A Estrada

Los delegados del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia participan hoy en el IX Congreso Federal de dicho ente sindical en Galicia, que se está celebrando en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) radicada en A Estrada. Se trata de la cita congresual en la que se elegirá a la nueva ejecutiva, la encargada de dirigir la acción del SUP en Galicia en los próximos años.

De ahí que pasadas las 11.30 horas de hoy la ejecutiva saliente liderada por el secretario general Roberto González haya cesado ya como ejecutiva del SUP en Galicia. Sucedió después de que en el congreso se debatiese y se sometiese a votación la gestión de la comisión ejecutiva federal territorial de los últimos 4 años en Galicia. Fue aprobada por unanimidad después de que se expusiesen las líneas básicas de su acción sindical. Esta se centró fundamentalmente en la búsqueda de la equiparación salarial de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) con las policías autonómicas de otras zonas como el País Vasco o Cataluña.

Esa diferencia salarial se cifra en unos 600 euros al año, aproximadamente. Se firmó un acuerdo de equiparación salarial el pasado mes de marzo y ahora se trabaja en las mesas técnicas en la distribución del dinero acordado. González explicó que se prevé que este año, en septiembre, se pague la primera nómina correspondiente a las nuevas cifras marcadas en el acuerdo de equiparación salarial. Serían 200 euros brutos por agente, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En 2019 la nómina volvería a incrementarse en otros 150 euros y en enero de 2020 se completaría la equiparación salarial con otros 150 euros adicionales. En total serían 500 euros por agente.

Estas cuestiones han suscitado bastante debate en el congreso. No obstante, los delegados han valorado positivamente la gestión de la ejecutiva saliente y ha aprobado por unanimidad la gestión del SUP Galicia en los últimos cuatro años.

Los siguientes puntos del congreso versan sobre el informe de actividad anual del ViveCNP, un recurso psicológico creado en 2015 para prevenir suicidios en el cuerpo; las enmiendas presentadas a las ponencias de estatutos de formación y servicios así como a la de acción sindical; el debate y la votación de dichas ponencias; el análisis de la situación actual del SUP; la votación de las resoluciones y el cierre de presentación de candidaturas a la ejecutiva del SUP en Galicia, como paso previo a la constitución a la votación del nuevo comité ejecutivo federal territorial (CEFT) del SUP en Galicia.

A falta de que se cierre el plazo de candidaturas, se sabe que al menos habrá una: la liderada por el secretario general saliente, Roberto González Rodríguez. Destinado en la Comisaría Provincial de Ourense, presenta una lista de corte continuista integrada por Sandra Castro Boedo, Sandra Fernández Rodríguez, Antonio Pousa García, Víctor Vasco Varela, Juan Carlos Vázquez Álvarez, Alberto Pérez Espantoso, Jorge Varela Castro y Abel Lobato Buján.