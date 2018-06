Renovación del terreno de juego del vetusto Cortizo

El regidor considera que será necesario levantar el césped del vetusto campo de fútbol Manuel Anxo Cortizo y sembrarlo de nuevo, aunque no fija plazos. Entiende que más de treinta años son muchos y que, a pesar de que "está en su mejor momento", habrá que acometer la obra "este año o el que viene". Desea suerte al nuevo presidente del CD Lalín, al que pide "que tire de la cantera" y que no traiga jugadores de fuera "que no marcan la diferencia".

Respecto a la remodelación del campo de fútbol de Vilatuxe, dice que es partidario de la hierba natural, pero "aún no se sabe".