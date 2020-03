Una mujer de Vilagarcía, primer positivo de coronavirus en el Hospital do Salnés

El primer positivo de coronavirus en el Hospital do Salnés se registró el viernes por la noche en una mujer de unos 70 años de edad, vecina de Vilagarcía,que fue atendida por presentar síntomas. Fuentes de Medicina Preventiva indicaron que, tras dar positivo en la analítica, se valoró si ingresarla o no, pero finalmente se optó por hospitalizarla.

Se trata del primer caso de coronavirus en el centro hospitalario comarcal, pero los profesionales advierten que la situación es seria y que podrá haber más casos en los próximos días. Por este motivo, hacen un llamamiento de la población para que acate las recomendaciones de quedarse en casa y extremar la higiene, especialmente de las manos, evitando en lo posible contacto físico y las aglomeraciones de personas. El objetivo es reducir la transmimsibilidad de la enfermedad y aplanar la curva epidemiológica para no provocar colapsos sanitarios