Navegar gratis a Cortegada en galeón

El Concello de Vilagarcía y la asociación Rompetimóns han renovado su convenio de colaboración para ofrecer, un año más, las travesías marítimas a bordo del galeón "Illa de Cortegada" por el entorno de la isla de Carril en los meses de verano. Estos viajes tienen una duración de dos horas y no suponen coste alguno para los participantes. Solo tienen que inscribirse en el Ayuntamiento cuando se abra el plazo (por el momento aún no está fijado) y posteriormente se celebrará un sorteo para adjudicar las plazas. El galeón es una réplica de un barco de vela que surcaba las aguas carrilexas el siglo pasado.

Una de las joyas naturales y turísticas de Vilagarcía es sin duda Cortegada. Una isla a pocos metros de la costa carrilexa a la que en episodios intensos de bajamar se puede ir a pie por el tradicional Camiño do Carro. No obstante tanto los vecinos de Carril como los visitantes suelen desplazarse en barco para no quedarse atrapados por el agua cuando sube la marea.

Además de las empresas que organizan viajes y visitas guiadas a la isla durante todo el año, en los meses de verano la oferta se enriquece con las travesías marítimas a bordo del galeón "Illa de Cortegada", una embarcación tradicional construida hace unos años a modo de réplica de una nave que operaba en el siglo pasado en Carril.

La asociación Rompetimóns, con la ayuda del Concello de Vilagarcía, fue la que impulsó el proyecto y construyó el "Illa de Cortegada". Y también es este mismo colectivo el que se encarga de los viajes a bordo de este particular velero con capacidad para nueve pasajeros.

Recientemente el Ayuntamiento y Rompetimóns han firmado un nuevo convenio para poder reeditar un año más el programa de travesías marítimas en los meses de verano. Según el acuerdo rubricado, la asociación debe ofrecer "durante el período estival" un total de 20 rutas turísticas de dos horas de duración por el entorno del archipiélago de Cortegada.

La Administración municipal se encarga de financiar las excursiones y abonará a la organización 5.000 euros. Para los viajeros la actividad será completamente gratuita. El único requisito es inscribirse una vez que el Concello abra el plazo (el año pasado lo hizo en junio) y en el caso de menores de 14 años, deberán ir acompañados obligatoriamente por un adulto. Posteriormente se realiza un sorteo entre los aspirantes para adjudicar las plazas de los distintos viajes.

El programa de las travesías en galeón se plantea como una alternativa turística y de ocio que permite al visitante disfrutar de la experiencia de navegar a vela en una embarcación tradicional gallega, gozar del paisaje incomparable de la ría de Arousa y conocer la riqueza natural y patrimonial de la emblemática isla de Cortegada, integrada en el Parque Nacional Illas Atlánticas.