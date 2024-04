Marín abre las bases de contratación para 15 personas desempleadas

El Concello de Marín abre las bases de selección para la contratación de un total de 15 puestos de trabajo en los que se encuentran 11 peones de obra públicas, 3 conserjes en general y 1 auxiliar administrativo.

Estos contratos serán a jornada completa, de 35 horas semanales, y con una duración de 6 meses, habiendo previsto el inicio de estos servicios el 1 de Mayo de 2024 y con su finalización el 30 de Octubre de 2024. Las condiciones que deben presentar los aspirantes para ser admitidos en las pruebas de selección atardecer tener la nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para lo desempeño de las tareas del puesto a lo que opte, tener más de 16 años y no ejercer de la edad máxima de jubilación forzosa, no estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administración Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, así como ser desempleado y estar inscrito en el SeEPE de Galicia como demandante no acupado y estar disponible.

Los candidatos preseleccionados previamente por el Servicio Público de Empleo deberán presentarse, para la realización de las correspondientes pruebas el lunes, 29 de Abril a las 10.00 para Auxiliar Administrativo, el martes a la misma hora para Conserxes y el jueves para el puesto de peón de obras públicas.