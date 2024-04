Un día para festejar que somos lectores

Tras el fuerte impulso que supuso la pandemia, muy especialmente durante el confinamiento, cuando la venta de libros creció hasta 5 puntos, el porcentaje de lectores se ha consolidado en torno al 68% de la población. Es un hecho que constata la administración y también las librerías de la ciudad, que ayer celebraron el Día de Libro con distintas actividades como presentaciones, obsequios a los clientes y descuentos.

Según los establecimientos, refieren más actividad o prácticamente las mismas ventas y consultas que en un día habitual. En el caso de la librería Seijas, sus profesionales indican que “se nota mucha más actividad” en una jornada en la que los clientes acuden llamados por los descuentos del 10% en el precio de venta.

La práctica totalidad de las librerías aplicaron reducciones de precios. A mayores, algunas como Nobel quisieron festejar la jornada obsequiando a los clientes con rosas rojas.

“Esto no es Cataluña, donde se hace una campaña tremenda”, explican en la librería Cao, cuyos responsables lamentan los bajos índices de lectura. Destacan a mayores que “el año no está siendo bueno para el comercio; y en el caso del sector del libro lo que no nos damos cuenta es que aumentan los gastos del local, autónomos, la cesta de la compra, pero en nuestro caso el precio del producto está fijado por ley”. Critican la “desprotección” de estos comercios frente a otros países “como Francia, donde las librerías están mimadísimas”.

Lectores ante una mesa de libros de D-Lectum. / Rafa Vázquez

En este escenario una excelente noticia para el comercio tradicional es que, de lejos, la compra en librerías independientes es la principal opción que elijen los clientes, muy por delante de las grandes superficies o la compra on line.

Los lectores valoran el revisar con calma las estanterías, conocer novedades y, especialmente, el consejo de los profesionales. También actividades como la que tuvo lugar en la librería Metáfora, donde se presentó “Me lo merezco. Historias de ternura, sanación y buenos tratos”. La autora, Anita Doinel, departió con los asistentes sobre esta obra de conversaciones incómodas sobre violencia sexual, gordofobia, autocosificación, el deseo o el perdón.

Las mujeres son la amplia mayoría lectora. / Rafa Vázquez

De nuevo, la mayor parte de las clientas atendidas ayer son mujeres. Y es que ellas son la amplia mayoría lectora. De hecho, el porcentaje de mujeres que dedican su tiempo libre a disfrutar de los libros supera al de los hombres en todos los tramos de edad, destacando la diferencia porcentual de 17,5 puntos que se registra en el grupo comprendido entre los 25 y 34 años, donde ellas alcanzan un 73,4 % de porcentaje y el de los hombres se sitúa en un 55,9%.

Con las librerías, otro de los escenarios del Día del Libro fue el Pazo Provincial, donde la jornada se festejó con cuentacuentos y propuestas digitales para los más pequeños de la casa bajo el lema “A desCuberta de libros”.

Invitados por la Diputación, el ilustrador Marc Taeger y el contador de cuentos Caxoto convocaron a los pequeños en la actividad “Contos debuxados, debuxos contados”, en la que se fundieron historias e ilustraciones para crear un espectáculo de vitalidad, situaciones esperpénticas, personajes inolvidables y mucha diversión con la que celebrar por todo lo alto que somos lectores.

