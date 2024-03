La renovación del campo de Chan da Barcia se enfrenta a la oposición de los ecologistas

La asociación ambientalista A Rente do Chan ha presentado un recurso contra el proyecto de la renovación del campo de fútbol de hierba sintética de Chan da Barcia, en Ponte Caldelas, destrozado por una crecida del río Verdugo el pasado otoño. El recurso fue presentado ante Augas de Galicia, de la Xunta, y se basa en los vertidos de microplásticos que representa este césped artificial, además de incrementar el riesgo de inundaciones en las viviendas próximas.

El pasado noviembre, el alcalde, Andrés Díaz, aseguró que el Concello efectuará una “operación de crédito con fondos propios”, cercana al millón de euros, para dotar al campo de un nuevo césped “que soporte mejor las crecidas”.

En su recurso, A Rente do Chan pide que no se permita la renovación del campo de juego empleando relleno de caucho granulado y, en caso de que exista un expediente de autorización en trámite por parte por parte de Augas de Galicia, se considere a la asociación A Rente do Chan parte interesada en el mismo.

Este colectivo explica que el campo de hierba sintética de Chan da Barcia se encuentra localizado en una zona de “muy alta pluviosidad”, al lado del río, que incluso contando con un sistema de recogida de las partículas arrastradas, no garantiza su dispersión en caso de una nueva crecida, por lo que el riesgo de vertido de los microplásticos al río Verdugo tiene un carácter permanente. Al mismo tiempo, indica A Rente do Chan, se incrementan los riesgos por inundación en las viviendas de la orilla contraria.

De repetirse el uso del granulado de caucho para la reposición del terreno de juego, “el arrastre de este gran volumen de material tóxico volverá a afectar al río Verdugo y a la Ensenada de San Simón”, advierten.

El colectivo apunta que existe una alternativa que podría paliar tanto los problema de la inundación como la dispersión del caucho al cauce del río. Consiste en la reubicación del campo de fútbol fuera de la zona inundable, unido a la recuperación del perfil natural del territorio fluvial, aumentando de este modo la zona de expansión del río y disminuyendo los riesgos y daños por crecidas en la propia localidad de Ponte Caldelas, catalogada como Area de Riesgo Potencial Significativo de Inundación.

En caso de que no fuera viable económicamente –añade el colectivo vecinal– “no se debería plantear la utilización de ningún material tóxico o no biodegradable que pueda ser arrastrado por las avenidas que se producen”.

Apunta además que existen alternativas de rellenos hechos con materiales naturales, como el corcho y la fibra de coco, que vienen siendo comercializados por varias empresas y utilizados en otros campos de fútbol de hierba sintética. Alternativas que “bien vale la pena tenerlas en cuenta, para evitar la continuación de estos vertidos de microplásticos al río”, añade.

Augas de Galicia autoriza la primera fase de obras El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, expresó su “decepción” con la iniciativa de A Rente do Chan “colectivo vinculado al BNG, que pretende impedir el arreglo del campo de fútbol”, dice. “Es penoso que le vayan a Augas de Galicia con informes llenos de vaguedades para retrasar o impedir el cambio de césped”, dice el alcalde, quien añade que “les tenemos una mala noticia: ya tenemos el informe favorable de Augas de Galicia para la primera fase y en los próximos días sacaremos a licitación la obra”. Díaz anuncia que para la reforma del campo contarán con la empresa de Ingeniería Calderón e Asociados, “con más de 20 años proyectando infraestructuras deportivas y una de las más prestigiosas del país, que proyectó la ciudad deportiva del Real Madrid, del Deportivo de A Coruña o del Celta, entre otros”. El alcalde añade que “no hay prohibición de uso de caucho en los campos de hierba sintética” y anuncia que la segunda fase del proyecto conlleva un proyecto más complejo, para demoler el muro perimetral y evitar el “efecto cascada” en caso de inundación y “se instalará también un sistema de recogida de caucho”.

