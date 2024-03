“Esto miradlo bien porque ha sido él”, pidió el novio de Jéssica Méndez a los agentes de Tráfico

Gritos de “¡asesino, cabrón, te vas a pudrir en la cárcel, desgraciado!”, despidieron ayer al acusado de este supuesto asesinato con agravante de género, a la salida de la cuarta sesión del juicio. Familiares y amigos de Jéssica Méndez acuden cada día a la sala de la Audiencia Provincial de Pontevedra para seguir el proceso. En la sesión de ayer, los peritos del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil explicaron que un segundo antes del impacto con el coche de Jéssica, el acusado realizó un giro a la derecha para impactar con el turismo de la víctima.

Afirmaron que el coche del acusado tenía espacio, tiempo y visibilidad para hacer una maniobra evasiva, frenar o intentar evitar el choque, pero no hay indicios de que actuara en ese sentido. Además, descartaron que se produjese una salida de vía por despiste u otra circunstancia, ya que el propio bombeo de la calzada (un abultamiento para evitar las balsas de agua), si no se toca la dirección, por sí mismo no justificaría ese desvío. “Es necesaria una maniobra de giro”, explicaron los expertos.