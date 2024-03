Ence niega que promueva una "ampliación encubierta" de la fábrica de Lourizán

Ence ha salido al paso de las alegaciones formuladas por la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) a la modificación del Proyecto de Interés Autonómico (anteriormente denominado Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal) de su fábrica de Lourizán y niega que los proyectos en marcha supongan una "ampliación encubierta" de la planta, como denuncai la entidad.

Según la compañía, esta modificación "busca poder poner en marcha avances y mejoras que permitirán mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la biofábrica de Pontevedra" y añade que "su aprobación redundará en la mejora de la eficiencia de la instalación y de la calidad de los productos. En concreto, permitirá un aumento de la eficiencia energética de la biofábrica; y mejoras ambientales y de eficiencia en casi todas las áreas del proceso productivo; al tiempo que hará posible alcanzar una mayor eficiencia y flexibilidad en el uso de la madera Nitens, para la fabricación de celulosa Kraft de la más alta calidad".

Añade que en lo relativo al consumo de agua, "con esta propuesta de modificación la compañía no va a aumentar su consumo sino que, por el contrario, busca avanzar en la minimización del consumo de agua para ser cada vez más resiliente". Recuerda que el uso del agua por parte del complejop de Lourizán "se ha visto notablemente reducido en los últimos años, de acuerdo con el compromiso de la empresa con la minimización del uso de recursos naturales. Asimismo, recientemente ha sido aprobado el proyecto que permitirá recircular el efluente tratado de la propia biofábrica. En este mismo sentido, Ence ha diseñado, a través de pruebas piloto, un desarrollo que permitirá tratar agua de la depuradora de Praceres para su uso industrial".

Por todo ello la empresa "quiere aclarar que las citadas acusaciones carecen de fundamento, ya que esta modificación no es, en ningún caso, una ampliación de Ence Pontevedra. De hecho, el Grupo Ence, consciente de que la madera es un recurso muy limitado, apuesta por líneas de negocio y proyectos que no impliquen crecimiento en celulosa virgen. Así lo evidencian los proyectos de crecimiento y diversificación de la compañía, como es el caso de la bioplanta para el reciclado de papel y cartón recuperados en As Pontes (que no emplea madera), o la diversificación desde celulosa estándar a celulosa fluff para productos absorbentes en la biofábrica de Navia, sin aumentar la capacidad".