Los arquitectos aseveran que “no hay riesgo” en las fachadas instaladas en Pontevedra

El terrible incendio de Valencia, que segó la vida a una decena de personas, “no tiene proyección a Pontevedra”, donde los arquitectos consideran que no existe riesgo de que se reproduzca un siniestro semejante en los edificios en los que se han instalado o rehabilitado recientemente las fachadas.

“Ningún riesgo”, reafirma Anselmo Villanueva, presidente de la delegación de Pontevedra del Colexio de Arquitectos de Galicia (Coag), que hace un llamamiento “a la prudencia y la tranquilidad”. Lo que sucedió y que devastó un edificio de 14 plantas, dejando sin hogar a más de 100 familias, “fue una cuestión muy excepcional y muy desafortunada”, asevera, una tragedia aún en investigación que no puede extrapolarse a la Boa Vila.

Anselmo Villanueva insiste en todo caso en que a este tipo de obras “se le debe de prestar muchísima atención”, ya no solo para evitar siniestros “sino para mejorar la vida de los usuarios de las edificaciones”.

En los últimos años las ayudas públicas, la subida del coste de los combustibles, la crisis energética y también el interés por incrementar el valor de las viviendas han animado a numerosas comunidades de vecinos a instalar fachadas ventiladas.

¿Qué tipos de recubrimientos han elegido las comunidades y particulares? El presidente de la delegación del Coag constata que “en los últimos años se están instalando muchas fachadas, sobre todo en rehabilitación” que tienen en cuenta la mejora de la envolvente térmica de las edificaciones; mientras que las viviendas nuevas, directamente, ya tienen que cumplir esas exigencias de mejora energética dada la normativa en vigor.

En la Boa Vila se instalan en los últimos años dos tipos: ventiladas y SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior)

Existen varios tipos de fachadas, añade, “y tienen mucho que ver con el presupuesto que manejen los propietarios y con el valor añadido que se le quiera dar al inmueble; porque en cuanto a efectividad son muy similares: una fachada ventilada es muy similar a una fachada de SATE” (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior). Lo que es absolutamente dispar es el precio, de modo que los costes de uno u otro recubrimiento varían casi en un 100%. Anselmo Villanueva establece un símil: “Es como si uno se hace una casa de piedra, que va a tener un granito o un acabado de un determinado material, y en el otro caso es como si solo la enfosca y la pinta”.

El SATE es un sistema adherido a fachada, ocupa menos que la ventilada y se centra en la eficiencia.

No está contabilizado el global de las fachadas ventiladas instaladas en la comarca, dado que no son obras que requieran visados si no se modifican huecos o afectan a la habitabilidad. “Lo que si podemos constatar”, concluye el presidente de la delegación del Coag, “es que está habiendo muchísimas intervenciones”.

Pontevedra es uno de los concellos que exige que la instalación de estas fachadas la supervise un arquitecto. El presidente de la delegación del Coag insiste en este punto en que “es fundamental” que estos profesionales participen en estas obras “porque muchas veces se está actuando sobre fachadas o composiciones de fachada; las ventiladas por ejemplo tienen unos soportes y unos pesos que se están introduciendo al edificio que tienen que estar avalados por un técnico, un arquitecto en este caso, que tiene la cualificación” para evaluar el impacto de estos cambios.

“Insisto en que tienen que ser arquitectos los que actúen sobre estas fachadas, que no solo tienen una importancia para los usuarios de las viviendas, sino que también tienen interés para los usuarios de las ciudades; la modificación de una fachada repercute al que vive en el edificio y también en el que la ve, o al que la pueda padecer”, señala Anselmo Villanueva en alusión a algunos casos de desprendimientos registrados en los últimos años en la provincia.

Los arquitectos hacen “un llamamiento a los concellos, a las comunidades de propietarios y a los particulares para que cuenten" con estos profesionales a la hora de elaborar los proyectos de rehabilitación de fachadas “porque tiene una relevancia mayor de la que pueden creer”

“Este tipo de casos son muy puntuales, pero sí que es verdad que hay que prestarles mucha atención”, añade, por eso los arquitectos hacen “un llamamiento a los concellos, a las comunidades de propietarios y a los particulares para que cuenten” con estos profesionales a la hora de elaborar los proyectos de rehabilitación de fachadas “porque tiene una relevancia mayor de la que pueden creer”.

Coincide en percibir esta elevada demanda Construber, una de las empresas especializadas que más ha intervenido en Pontevedra, instalado fachadas ventiladas en una torre de Campolongo y realizando la rehabilitación integral, también de cubiertas y patios, de varios otros edificios. Sus profesionales confirman a FARO que en la Boa Vila hay “mucha demanda” y en el municipio “ejecutamos pero siempre según lo que decide el arquitecto, aunque demos opinión como constructores, quien supervisa y proyecta son los arquitectos”.