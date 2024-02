Estas son las novedades de la XXV edición del Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra

El Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra celebra sus Bodas de Plata entre el 1 y el 17 de marzo. El Pazo da Cultura, el recinto ferial y el Teatro Principal acogerán un año más esta cita cultural con la mirada puesta en los más jóvenes y con un tema transversal: A Maxia. Además, como novedad, Cataluña será la invitada en esta ocasión, con autores y otros agentes culturales, como editoriales, librerías y el Institut Ramon Llull.

Hasta 60 centros, desde infantil hasta universitarios, disfrutarán de las actividades programadas y de otras 15 que están fuera de la propuesta publicada. El 11 de marzo se celebrará la fiesta de los clubes de lectura y O Garaxe Hermético ofrecerá una exposición de “meigas” en banda diseñada. Además, teniendo en cuenta que se cumplen 25 años del Salón, habrá también un memorial de todas las ediciones.

Desde el Concello, el edil de Cultura, Demetrio Gómez, recordó en la presentación de la programación que las personas interesadas en las actividades gratuitas deben hacer su reserva, dado que las plazas son limitadas. Llevan disponibles desde ayer en la página salondolibro.gal, aunque “no saldrán todas de golpe”. Cada martes a las 17.00 horas se activará la reserva de entradas de cara a la semana siguiente.

En este sentido, el concejal pidió a las personas que reserven que sean “muy respetuosas” para tratar de que haya plazas para todos, y no quede libre ningún puesto.

La inauguración será el día 1 de marzo a las 18.30 horas con un espectáculo inaugural dirigido por Manuel Albariñas en el Pazo da Cultura. Al día siguiente, a las 11.30 horas, Itziar Ezquieta protagonizará el Imaxin-arte para niños de a partir de 5 años, a la misma hora que habrá un taller de videojuegos en el Recinto Ferial. Así, la jornada continuará con cuentos para bebés, sesiones musicales y actividades que durarán todo el día.

El Rodalibros estará presente durante todo el tiempo que dure la cita cultural. Hará paradas por distintos barrios y zonas de Pontevedra para llevar a todos los rincones la magia de los libros: el Centro social de A Devesa, el Parque do Casal do Río de Tomeza, el centro social de Cons de Mourente o la Casa Verde de Salcedo son algunos de los equipamientos que tendrán la visita del Rodalibros entre el 2 y el 17 de marzo. Ya dentro de los espacios configurados para el Salón, la biblioteca estará situada en la Fraga de Esmelle, un espacio en homenaje a la novela Merlín e familia de Cunqueiro. Además de este espacio, estarán el É ou non é, una muestra de efectos de ilusiones ópticas del Museo Portátil de Arte e Maxia. También se reservará un espacio del Salón para un encuentro con la literatura infantil y juvenil catalana que enriquecerá el evento al ofrecer letras de otros rincones.

Bodas de Plata del “evento más longevo de la literatura infantil”

Tal y como puede consultarse en el programa, un conjunto de actividades especiales servirán para conmemorar las Bodas de Plata de esta cita cultural, la más longeva de toda España dedicada a la literatura infantil y juvenil, según indicó el concejal de Cultura. El sábado 9 de marzo, a las 12.00 horas del mediodía, el Salón rendirá homenaje a los centros de enseñanza que participaron del largo recorrido de esta iniciativa. Lo hará con un acto guiado por Andrea Bayer y Xacobe Rodríguez.

El primer día, de hecho, se celebrará un espectáculo de inauguración: “25 anos de maxia: o faiado dos contos que foron ou poderían ser”. Además de todo esto y de manera transversal, un espacio estará reservado para la muestra o el Memorial dos 25 Anos do Salón do Libro, a tenor de este aniversario, que hará un recorrido por su memoria través de carteles de cada edición y los recuerdos de muchas personas que colaboraron a lo largo del tiempo en este evento.