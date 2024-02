Las escuelas infantiles privadas de la ciudad llenan sus plazas por el tirón de la gratuidad

La gratuidad total de las escuelas infantiles, implantada hace dos años por la Xunta de Galicia, lleva a los centros privados de la ciudad a tener completa –o casi– la matrícula del próximo curso. Algunas de las que ya han abierto el periodo de matriculación de cara al curso 2024/2025 han completado sus plazas en cuestión de horas, y las que todavía no lo han hecho tienen reservas para casi todas sus plazas.

Es el caso de la escuela infantil Parrulos, que con la matriculación aún por abrir el próximo 1 de abril para el alumnado externo, tiene ya la seguridad de que completará las plazas del centro, gracias a las reservas previas.

En algunas escuelas, los progenitores han llegado a hacer horas de cola para poder lograr una plaza. No es el caso de la escuela infantil Parrulos, en la calle Fermín Bouza Brey, ya que como explica Ana Pintor, organizan estas reservas de matrícula a través del correo electrónico, por lo que no reciben la “masificación” de padres y madres que han experimentado otros centros desde que la Xunta anunció que la matrícula es gratuita en todas las escuelas, públicas o privadas.

“Tenemos mucha demanda para el curso que viene; se ha notado la influencia de la gratuidad”, explica Rocío, de la escuela “Chiquis”. También este centro de la Rúa Alcalde Hevia ha alcanzado la plena matriculación en este curso. “Hay más demanda de plazas que la oferta disponible”, asegura esta profesora de la “guardería” de Campolongo.

Y el patrón se repite en todas las escuelas infantiles de la ciudad. Iria, educadora de “Pipo” explica que si bien por el momento no se han cubierto todas las plazas del próximo curso, probablemente lo harán porque “la demanda es muy alta”. En este centro de la Rúa Carrasqueira la lista de espera para el curso actual “es muy alta” y el que se abrirá en septiembre también contará con muchas reservas, a la vista de lo que está ocurriendo en todas las escuelas privadas de la ciudad.

En todo caso el número de reservas varía en función de las edades de los pequeños. Pero prácticamente la totalidad de las “guarderías” de titularidad privada que abrieron ya su periodo de matriculación están completando sus plazas o, las reservas, en cada caso.

Hasta ahora venía siendo habitual en las escuelas más céntricas de la ciudad, pero esta demanda se extiende ahora también a la de todos los barrios.

La gratuidad también favoreció a muchos padres que tenían que encajar sus horarios con otros miembros de la familia, o bien dejar a los pequeños con otros familiares en determinadas horas de la jornada, mientras que ahora los pueden dejar en la escuela a cualquier hora.

“En una hora”

Otro fenómeno que se está dando con la gratuidad es que aquellos centros que ya completaban ante sus plazas no lo hacían en tan poco espacio de tiempo. “Es cierto que llenábamos, pero en cuestión de meses, con más calma, pero ahora, como admitimos por orden de llegada, en poco más de hora y algo estábamos ya completos. Dimos prioridad a los niños y niñas que ya estaban con nosotros y de las restantes se llenaron todas”, explica una educadora, satisfecha por la medida.

Esta total gratuidad es aplaudida por los centros y las familias, pero puede surgir un handicap ante esta sobredemanda. Y es que las plazas, al no suponer coste alguno, puedan estar ocupadas por familias que realmente no lo necesitan en contraprestación de otras que se quedan sin la plaza por no disponer de tiempo para hacer cola en las escuelas que no han resuelto la matrícula por vía telemática.

Piden unificar los plazos de preinscripción

La gratuidad se aplica tanto en los centros públicos de titularidad autonómica (dependientes de la Axencia Galega de Servizos Sociais y del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar), como en los privados, de iniciativa social, municipales, o de cualquier otra índole adheridos al programa. La Asociación Gallega de Escuelas Infantiles expone que entre sus pretensiones para futuro cursos está la de habilitar, para el caso de las guarderías privadas, un mismo plazo de matrícula para que no se produzcan diferencias entre centros. “Vamos a abordarlo con la Xunta, para que todas abran el plazo de matrícula el mismo día y homogeneizarlo así. Luego sí que después cada una cierra en función de cuando llena sus plazas”, explica el presidente de la Asociación Gallega de Escuelas Infantiles, Fernando Rolland. En cuanto a las de titularidad pública, tanto las autonómicas como las municipales, todavía no abrieron el plazo.