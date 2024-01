25 años de ocio saludable

Esgrima y lucha escénica, juegos de cartas, ganchillo y calceta, tenis de mesa, taichí y chikung o cómo construir instrumentos tradicionales a partir de materiales reciclados. Figuraron entre las propuestas, ayer, de Noites Abertas en la jornada inauguración de una edición muy especial, la de su 25 cumpleaños, en la que de este longevo programa nuevo se propone seguir ofertando alternativas de ocio saludable desde distintos espacios de la ciudad.

El baile deportivo o las mezclas DJ completaron el programa de esta jornada de arranque que se desarrolló en el colegio Froebel, la Casa Azul y el Local de Música, en donde se reunieron decenas de jóvenes.

En esta edición se busca superar los 100.000 usuarios, según las previsiones que expuso el concejal de Xuventude, Demetrio Gómez. Para ello, están programados 87 proyectos en 14 escenarios diferentes, con más de 140 monitores que supervisarán las 138 sesiones a desarrollar hasta el 25 del próximo mes de abril.

Entre las actividades de este año, la organización destaca como novedad “A máquina do tempo”. Se trata, avanza, de “una propuesta singular que rescatará actividades del pasado, que hoy pueden no tener mucho sentido o parecer desfasadas por el paso de los años. No se podría saber qué actividad o propuesta aparecerá nominada en máquina pero, por poner un ejemplo, hace 25 años una de las actividades estrella de Noites Abertas era Iniciación a Internet. Xa choveu!”.

Programa de hoy

Noites Abertas continuará hoy en el colegio Froebel con actividades de patinaje y hockey sobre patines, cestería tradicional, tenis de mesa libre, TeleNoites, aprovechamiento de dulces de Navidad y risoterapia. A la Casa Azul deberán dirigirse los interesados en baile gallego (iniciación), aprender a hacer pan, y hip hop, mientras que en el Local de Música habrá clases de gaita gallega y combo de improvisación (ambos para principiantes). En el Pabellón Multiusos habrá espacio para el tiro con arco, fútbol adaptado; y en los Campos de Hierba Sintética se darán cita los aficionados al fútbol 7.