La Audiencia ha confirmado una condena de multa por una estafa leve a una mujer residente en Granada que engañó a un pontevedrés en una compra de diversos productos por internet, por importe de 295 euros, que el comprador nunca recibió. La sentencia del juzgado de Instrucción número 1 que ahora se confirma dice que la víctima vio publicado en una página web de anuncios unos productos que le interesaban. “El vendedor le facilitó un número de teléfono para hablar vía WhatsApp por lo que cerraron la compra y quedaron en que los productos le llegarían el lunes si abonaba, además, 1,50 euros”. El pontevedrés “realizó el pago por transferencia bancaria pero no recibió los productos ni el lunes ni en los días posteriores”.

La mujer de Granada recurrió alegando que no era ella la vendedora, si bien la cuenta donde se ingresó el dinero estaba a su nombre. Al respecto, dijo que hacía tiempo que no podría acceder a ella. La Audiencia no se cree sus excusas y confirma la condena,