Un segundo hogar para los artistas pontevedreses

Torrado no siempre fue lo que es ahora. Como explica Sara Torrado, “esta tienda existe desde hace muchísimos años”. En la actualidad, Torrado Belas Artes, situada en la Rúa da Oliva, lleva desde 2017 (cuando los locales se dividieron) dedicado exclusivamente a los artistas en el número 20 de la Oliva.

Antiguamente, había tres locales unidos que integraban la galería Sargadelos. Se hacían exposiciones y eventos, además había un local de enmarcación e incluso vendíamos loza y otros productos de decoración.

Con el paso del tiempo, no han notado grandes cambios en las compras de los artistas: “Los estudiantes tienen que aprender las técnicas de siempre”. Además, comenta Sara, intentan asesorar a los estudiantes para que no se les vayan los materiales de precio porqu “son caros”. Los estudiantes compran sobre todo papel, pinceles y pinturas acrílicas.

No solo asesoran a jóvenes artistas, sino también a los más veteranos: Miriam Cidrás, Kiko da Silva, Susana Suniaga, Eduardo Baamonde o Xandre Otero son algunos de los nombres más conocidos de la zona que tienen esta como su tienda de referencia para la compra de materiales. “No es un negocio fácil de mantener”, reconoce la propietaria. “Hay que tener mucho material y mucho stock, y es una cosa que al final no sale económica. Por eso no hay tanta variedad de tiendas de bellas artes”.

Por este motivo, a pesar de la subida de precios generalizada que se experimentó en los últimos años, se trató de hacer una contención. “Hay una parte importante qu eintentamos asumir nosotros y buscamos adecuarnos a lo que nos piden los clientes. Hay algunos que no pueden gastar tanto y tratamos de encontrarles materiales más económicos”.

La tienda se mantiene como un punto de referencia esencial en la comunidad artística local, tanto para abastecerse de materiales como para recibir orientación y apoyo en sus proyectos creativos. La dedicación y el compromiso con los clientes han consolidado a Torrado Belas Artes como un pilar fundamental en el panorama artístico de la ciudad.

Un dependiente muestra productos acrílicos en Torrado. / RAFA VÁZQUEZ

Espacio de encuentro e intercambio Los empleados reconocen que cuando tenían acceso a la galería Sargadelos, se llevaban a cabo muchas más exposiciones en una zona especialmente habilitada para ello. A pesar de esta limitación, el espacio sigue siendo muy valioso para los artistas de la ciudad como lugar de intercambio y exhibición de su trabajo. Sara señala: “Con Miriam, de la galería Alquimia, realizamos una pequeña muestra hace tiempo”. Además, recuerda colaboraciones con Eduardo Baamonde, incluyendo una performance de pintura en directo. Estas experiencias demuestran la versatilidad y la importancia de espacios como este para la comunidad artística local, donde la creatividad puede florecer y conectarse con el público.

