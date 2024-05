La Audiencia resuelve los primeros recursos del “cártel de los coches” a las condenas por los sobrecostes

Quienes hayan comprado un coche nuevo entre los años 2006 y 2013 pueden haber sido víctimas de un pacto ilegal de precios entre marcas de automóviles y por este motivo los juzgados de lo mercantil están recibiendo miles de reclamaciones. Algunos afectados lo hacen de forma particular y otros se integran en demandas colectivas, a las que representan tanto despachos de abogados especializados como colectivos de consumidores.

Estas demandas han comenzado a presentarse en los últimos años y por eso empiezan a dictarse sentencias, tanto en primera como en segunda instancia. Son en su mayoría favorables a los demandantes, ya que se ha demostrado que existió un acuerdo entre marcas para subir los precios al mismo tiempo. Es la trama que se conoce como “cártel de los coches”.

En los últimos meses, los juzgados de Pontevedra han dictado algunas sentencias respecto a esta trama, que ya cuentan incluso con resolución en segunda instancia de la Audiencia Provincial, cuando los afectados han recurrido el fallo inicial del juzgado.

Sentencias

Entre otras, la Audiencia de Pontevedra acaba de desestimar el recurso de apelación formulado por BMW Ibérica, S.A, contra una sentencia dictada el 1 de septiembre de 2023, por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, confirmando la resolución que dictaminaba a obligación de la empresa de indemnizar a una afectada con 1.125 euros, como sobrecoste en la compra de su automóvil. Esta compradora había adquirido en septiembre de 2009 un vehículo de esta marca por el precio de 22.500 euros.

Igualmente, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha desestimado el recurso de apelación formulado por Toyota España, S.L.U., contra la sentencia dictada el 1 de septiembre de 2023, por el Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, confirmando la sentencia que en este caso impuso a la marca el pago de 1.027,50 euros a un cliente, que en noviembre de 2009 adquirió un vehículo por el precio de 20.550 euros.

Sin haber llegado a recurso ante la Audiencia Provincial, previamente también el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra condenó a Ford, empresa que también formaba parte del denominado “cártel del coche”, a indemnizar con 1.954 euros al comprador de un vehículo por los daños derivados de las prácticas infractoras del derecho de la competencia.

El magistrado aseguraba en esta sentencia que ha quedado “suficientemente acreditada la producción de daños a los compradores finales de automóviles” por parte del cártel, los cuales se tradujeron “en el pago de un sobrecoste a la hora de realizar la compra”. En concreto, fijó la compensación en un 10 por ciento del precio del turismo, en este caso adquirido en junio de 2006.

En todo caso, no todas las resoluciones judiciales son desfavorables para las compañías automovilísticas. También la Audiencia de Pontevedra acaba de dictar una sentencia, resolviendo el recurso de la compañía demandada, en la que admite el recurso de apelación formulado por Ford España, S.L. contra otra sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, que le condenaba a indemnizar al demandante con 1.954,35 euros. La empresa apelante se opuso a la demanda por razones de forma y de fondo y el tribunal admitió parcialmente sus fundamentos. Alegó además defectos de plazo en la demanda.

“Influyeron en el precio final y perjudicaron al mercado”

En una de las sentencias favorables al comprador, el juez explica que la reclamación se fundamenta en la resolución de 23 de julio de 2015 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre fabricantes de coches, en la cual fueron sancionadas varias marcas de automóviles, por formar parte del cártel entre febrero de 2006 y julio de 2013. Y subraya que, tanto de la resolución de la CNMC como de las sentencias del Tribunal Supremo desestimatorias de los recursos presentados por fabricantes sancionados, se pueden deducir “dos hechos irrefutables”. En concreto, que las conductas infractoras de la competencia en las que la empresa demandada tomó parte “influyeron en el precio final de venta de automóviles”; y que esa influencia “produjo efectos nocivos en el mercado, efectos que, en estas circunstancias, se tuvieron que traducir necesariamente en el pago por parte de los adquirentes de vehículos de un precio superior al que correspondería en caso de no existir la infracción”.

En sus resoluciones, la Audiencia Provincial de Pontevedra argumenta que “las actividades y prácticas realizadas y sancionadas se concretaron en tres tipologías: intercambios de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios, con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España, a través del denominado Club de Marcas, desde, al menos, 2004 hasta julio de 2013; el intercambios de información comercialmente sensible, sobre sus servicios y actividades de postventa, así como respecto a sus actividades de marketing en España desde marzo de 2010 hasta, al menos, agosto de 2013”; y, por último, “intercambios de información comercialmente sensible relativa a las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras con respecto al marketing de postventa, campañas de marketing al cliente final, y programas de fidelización”.

