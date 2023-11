Las actividades abiertas a todos los ciudadanos son muy importantes a la hora de crear comunidad y que las personas afiancen lazos, además de buscar una aficción. Lo cierto es que hay una actividad del campus de Pontevedra que significa un punto de reunión para edades y perfiles diversos, todos ellos con un objetivo entre manos: disfrutar interpretando piezas musicales, domando su voz, socializando y aprendiendo, en definitiva. Se trata del coro universitario del campus pontevedrés, que está abierto a toda la ciudadanía, no solo a estudiantes.

Después de varios años de interrupción debido a la pandemia, el Coro Universitario del campus de Pontevedra ha logrado reanudar sus actividades en el transcurso del pasado curso 2022-2023. Esta semana, el coro ha logrado reunir a un grupo entusiasta de aproximadamente 30 personas, la mayoría de los que se presentaron a la prueba. Este renacimiento musical no solo ha captado el interés y la participación de miembros de la comunidad universitaria, sino que también ha abierto sus puertas de par en par a toda la ciudadanía, buscando ampliar su alcance e incorporar nuevas voces y talentos a su armoniosa sinfonía.

La formación coral, concebida como un espacio inclusivo y en constante evolución, sigue en la búsqueda activa de nuevas incorporaciones. Esta iniciativa no solo promueve la diversidad vocal y musical, sino que también fomenta la unión entre diferentes sectores de la sociedad, fortaleciendo así los lazos comunitarios a través de la música y la participación activa.

Esta semana marcó un hito significativo en el campus de Pontevedra con el comienzo de las pruebas de selección para el coro, una actividad auspiciada por la renombrada María Luisa Sánchez. Reconocida por su impresionante historial como fundadora del coro del IES A Xunqueira I, el cual ha recibido numerosos premios tanto a nivel nacional como internacional, María Luisa lidera esta iniciativa con pasión y experiencia acumulada a lo largo de los años. Esta actividad, promovida por la Vicerrectoría del campus en colaboración con el Ayuntamiento, ha abierto las puertas para la participación gratuita de todos los ciudadanos interesados. El plazo de inscripción se extendió hasta el pasado 9 de noviembre, brindando a la comunidad la oportunidad de unirse a esta experiencia musical única.

Con María Luisa a la cabeza, el coro del campus de Pontevedra se vislumbra como una celebración de la diversidad musical y el espíritu colaborativo, ofreciendo una plataforma para la expresión creativa y el crecimiento personal.

Conforme avanzan las pruebas de selección, la anticipación y el entusiasmo continúan creciendo en la comunidad, aguardando con expectación la llegada de un nuevo capítulo en la historia musical de Pontevedra. El énfasis de la convocatoria recae en asegurar un nivel de calidad inicial, por lo que el 14 de noviembre se llevará a cabo una prueba previa a las 17:00 horas en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, destinada a los inscritos. Luis Torres, en su rol como director de área adjunto a la Vicerrectoría, subrayó la importancia de la naturaleza inclusiva de esta actividad.

Enfatizó que la selección meticulosa de miembros tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo que permita el óptimo desarrollo de los ensayos. La apertura del coro a toda la comunidad es “un pilar fundamental de la apuesta por la cultura” dentro del Campus Crea.

Renovación

Por su parte, María Luisa Sánchez, reconocida por su sólida formación en musicología obtenida en la Universidad de Oviedo y su destacada titulación en piano del Conservatorio de Gijón, ha asumido con entusiasmo la dirección del coro. Esta responsabilidad ha pasado a sus manos tras la gestión de Marco Lucato, quien lideró el coro desde su fundación en 2014 hasta su retirada el año pasado.

Con una visión audaz y renovada, María Luisa tiene el firme propósito de guiar al coro hacia una travesía musical amplia y diversa durante este nuevo curso.

Su estrategia implica la exploración de un repertorio ecléctico que abarcará desde las últimas tendencias musicales contemporáneas hasta piezas emblemáticas de diversas épocas y estilos, asegurando así una experiencia enriquecedora y variada para los integrantes del coro y su audiencia. Además, su visión va más allá de los límites universitarios; pretende llevar las actuaciones del coro a las calles, presentándose en diversos eventos y escenarios, ampliando su influencia y visibilidad. Esta iniciativa no solo promueve la difusión de la música coral, sino que también establece un puente directo entre el arte y la comunidad, brindando oportunidades para que diferentes grupos de personas se conecten a través de la música.

La nueva dirección del coro no solo aspira a ser una actividad musical, sino que se proyecta como un espacio de encuentro intergeneracional. Se concibe como un punto de convergencia cultural tanto para la comunidad universitaria como para la ciudadanía en general.

Este enfoque no solo busca entrelazar la cultura y la educación, sino que también promueve una participación comunitaria activa, fortaleciendo así los lazos sociales a través de la música y la interacción entre personas de diferentes ámbitos y generaciones.

La presentación que la Universidad de Vigo hace del coro como un espacio de encuentro humanístico, artístico y formativo es fiel reflejo de su objetivo de ser un punto de unión intergeneracional para toda la comunidad universitaria. Este enfoque holístico busca enriquecer la vida universitaria y comunitaria a través de la música, creando un espacio donde el arte, la educación y la convivencia se entrelazan de manera armoniosa.

“No es lo mismo cantar solo que cantar a coro”

María Luisa Sánchez dice que no hará a sus alumnos de coro asistir a ningún intercambio ni actividad hasta que “estén completamente seguros”. Esta profesional busca garantías y lo explica así: “Cantar en un coro es placer y diversión”. Por eso, es muy precavida a la hora de seleccionar a sus alumnos y los próximos dos meses serán de prueba para todos. Es posible, dice la propia María Luisa, que muchos no quieran continuar porque no es lo que pensaban, o a lo mejor no logran adaptarse. “No es lo mismo cantar solo que cantar a coro”. Su principal objetivo, aportar frescura y hacer una apuesta distinta para esta actividad: “Vengo de un coro de jóvenes y quizás por eso tengo una línea de trabajo distinta. Se sabe exigente, pero tiene muchas ganas y la exigencia esparte de ellas. Soy muy activa y también busco una calidad”. Para María Luisa es un reto el enfrentarse a un alumnado tan distinto al de A Xunqueira, pero está encantada con la oportunidad. “No quiero que el coro se reduzca a las cuatro paredes de donde ensayemos”. Por eso, insiste, saldrán a la calle (en sentido figurado) e intentará que la actividad sea de lo más participativa y entretenida para todos, tengan la edad que tengan. El perfil de los inscritos es “diverso, muy variado”, dice. No hay uno concreto, pero cree que pueden encajar. Las pruebas de selección fueron el pasado martes y por ahora ya está estudiado a sus alumnos y viendo dónde ubicar a cada uno. En definitiva, está ilusionada.