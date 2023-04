Contribuir, desde la educación musical, a la inclusión en las aulas del alumnado con diversidad funcional es el objetivo central del curso que a lo largo de los próximos dos meses iniciará en el lenguaje musical a siete usuarios de Down Xuntos Pontevedra. Promovido por el Vicerrectorado del campus y la asociación, esta actividad se desarrolla en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, y la intención es sumar también a alumnos del centro y que puedan “poner en práctica, de primera mano, dinámicas de trabajo, estrategias y recursos que favorezcan la inclusión real de niños con síndrome de Down en las aulas ordinarias”, como destacan desde Down Xuntos.

Impartido por la profesora de música Marlente Armentero, curso “Miredó. A educación musical para a ensinanza inclusiva” tiene como punto de partida un cuaderno de trabajo que esta licenciada en Educación, en la especialidad en Educación Musical, por la Universidad de La Habana diseñó con la idea de combinar el aprendizaje musical “con otros lenguajes, como las matemáticas, la pintura o la lectoescritura”. En el inicio del curso, esta misma semana, los siete jóvenes, entre 7 y 20 anos, que participan , así como sus familias recibieron las palabras de bienvenida de la vicerrectora del campus, Eva María Lantarón, y del presidente de Down Pontevedra Xuntos, Manuel Pérez Cabo. “La música es una de las actividades más inclusivas y más motivadoras del mundo”, dijo Lantarón, que animó a las seis alumnas y un alumnos a “gozar” de una actividad que va a ser también un “punto de unión”, más allá de contribuir a que puedan desarrollar “muchas habilidades”. Lantarón señaló además que uno de los propósitos de esta iniciativa es contribuir a que los futuros docentes que se forman en la facultad pontevedresa puedan tomar parte en las diferentes sesiones de una actividad que “les va a ayudar en el día de mañana a trabajar en los colegios con personas con diferentes capacidades, que es algo que debemos poner en valor”. En esta idea inciden también desde Down Xuntos, que destaca la importancia de que “tanto la UVigo como entidades como la nuestra creemos sinergías y estemos coordinados en este ámbito para que los futuros profesionales de la educación cuenten con herramientas adecuadas que les ayuden a ofrecer una respuesta pedagógica adaptada a cada estudiante”.