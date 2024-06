Una cita para amantes... de las plantas

Mañana, desde las 19.00 horas hasta las 22.00 horas, Pontevedra será el escenario de la primera Plant Fest de Galicia y de toda España. Este evento, que promete convertirse en un referente nacional, es promovido por Esperanza Otero y su compañera Ángela Ogando. “Queremos ser un referente”, afirma Otero con entusiasmo.

Inicialmente planeado para realizarse en su local, la respuesta del público superó las expectativas, obligándolas a trasladar el evento a un espacio más amplio: la Alameda de Pontevedra. Este cambio de ubicación ya augura el éxito de la Plant Fest, impulsado por una comunidad de coleccionistas y amantes de las plantas que se ha formado alrededor de la tienda de Otero y Ogando.

El evento tendrá como actividad principal un intercambio de esquejes, una técnica de reproducción de plantas. “La idea es que la gente deje sus esquejes sobre una mesa para que después cualquiera pueda cogerlos e intercambiar los suyos”, explica Esperanza. Para asegurar la salud de las plantas y evitar la propagación de enfermedades o plagas, se revisarán minuciosamente los esquejes aportados.

Además del intercambio de plantas, la Plant Fest ofrecerá algo para picar y contará con la actuación musical del cantante Javier Lago, lo que promete crear una atmósfera agradable y festiva. Este encuentro no solo está dirigido a los amantes de las plantas, sino también a artistas, proveedores y cualquier persona interesada en este fascinante mundo.

Una de las sorpresas del evento es un anuncio especial que las organizadoras han guardado celosamente. “Queremos compartirlo en comunidad”, rodeadas de todas esas personas que ya no solo son clientes, sino amigos. La inspiración para este evento surgió de observar tendencias internacionales. “En Estados Unidos y México hemos visto que estos intercambios de esquejes son muy populares y están en tendencia. Aquí en España no se hacen, no sabemos por qué, pero teníamos muchas ganas de organizar algo así y esperamos que se quede”, comenta Esperanza visiblemente emocionada.

Coleccionistas de plantas y casi “greenfluencers”

Ángela Ogando lleva el amor por las plantas “en su raíz”, y no es solo una frase hecha, ya que sus padres son propietarios de una tienda agrícola en Poio. Desde siempre ha estado inmersa en este mundo y, ahora, junto con su compañera Esperanza, ha emprendido su propio negocio, combinando esta pasión con su otra gran afición: la fotografía. El negocio, según comentan, marcha muy bien.

Destacan que se dedican exclusivamente a plantas ornamentales, y en ningún caso trabajan con plantas comestibles ni que puedan consumirse de otras maneras. Además de su pequeño y acogedor local en la calle de la Oliva, donde a menudo las acompaña su perro, un precioso shiba inu, tienen una gran presencia en internet. Podría decirse que son casi “greenfluencers” o creadoras de contenido en torno a las plantas y sus cuidados. Por ejemplo, en su cuenta de Instagram (@plantate.es) tienen una notable actividad y muchos seguidores. Ángela aprovecha esta plataforma para compartir sus hermosas fotografías de plantas, combinando su talento en la fotografía con su conocimiento botánico. Sobre si en Pontevedra hay muchos adeptos a las plantas de interior, estas emprendedoras aseguran que ha habido un claro boom desde la pandemia. Entre otros motivos, porque pasar más tiempo en casa ha llevado a muchas personas a reflexionar sobre la calidad de su hogar. Tienen una amplia gama de clientes que ”ya son amigos”, entre ellos hay quien tiene más de 50 plantas en casa.

