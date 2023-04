“El vértigo más frecuente, con un 40% de casos, es el que se produce por la mañana”

El servicio de Otorrinolaringología del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) ha celebrado la II Jornada sobre Vértigo y Patología Vestibular, en la que se presentaron los últimos avances en técnicas de diagnóstico y tratamiento de esta dolencia. Sobre esta materia ha hablado con FARO el jefe del servicio, Ismael Arán.

– ¿Qué son el vértigo y la patología vestibular? ¿Son diferentes?

– Es hablar prácticamente de lo mismo. El vértigo es un síntoma, cuando un paciente presenta una sensación de giro. En un momento dado siente que todo da vueltas o que él mismo da vueltas. Eso es el vértigo. Hay que diferenciar de mareo o inestabilidad, en donde no se da esa sensación de giro. Aunque nosotros tratamos a todos estos pacientes, tanto los que tienen vértigo como mareo, y a todo este conjunto lo llamamos patología vestibular.

– ¿Todas estas patologías están relacionadas con el oído?

– No, y de hecho una de las cosas más importantes que tiene que hacer un otorrino cuando ve a un paciente con estos síntomas es descartar que no se trate de una lesión neurológica, porque puede tratarse de algo cerebral o de algo del oído. Dividimos a las patologías en dos grandes grupos: por lesión central o periférica.

– ¿Hay muchos tipos?

– Puede haber alrededor de 40 o 50 enfermedades neurológicas que produzcan vértigo y otras 70 u 80 periféricas, del oído. Hay muchas posibilidades diagnósticas.

– Cuando se habla de un perfil del paciente que sufre vértigos es habitual pensar en las mujeres mayores...

– Cierto. De alguna manera la mujer, como en otras patologías, sufre una mayor incidencia de vértigo, un 60%, respecto al hombre. No se sabe muy bien por qué. No hay a día de hoy ninguna explicación lógica.

– ¿Hay momentos del día en los que los vértigos se dan más o son más acusados?

– Depende de la clase de vértigo. El más frecuente, que tiene un nombre muy largo, vértigo paroxístico posicional benigno, que supone el 40% de los casos, es el que se desarrolla en el paciente por la mañana, al levantarse de la cama. Al incorporarse o acostarse lo nota. Es muy frecuente y mucha más gente de lo que pensamos lo ha tenido alguna vez y no se ha dado ni cuenta, porque por suerte suelen curarse solos.

– ¿Cuáles son los tratamientos?

– Cada día hay más tratamientos y ese es un cambio muy importante. En otoneurología, que es la especialidad que estudia el vértigo, donde hay neurólogos y otorrinos, el gran avance es que tenemos cada vez más medios diagnósticos. Y cada vez se está mejorando más en cuanto a medios de tratamiento; no solo medicación, sino maniobras especiales que solucionan los problemas del vértigo, ejercicios de rehabilitación del equilibrio... muchas patologías se pueden curar sin necesidad de medicación.

– ¿Cuánto pueden durar estos episodios?

– Hay muchos tipos de vértigo. Hay el episódico, que aparece un día y después no se vuelve a dar; hay el vértigo recurrente, que cada dos o tres meses aparece por la enfermedad de Ménière, un trastorno del oído que provoca que la persona tenga que dejar de hacer su actividad normal, es bastante discapacitante... Es muy variable.

– ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas?

– Sobre todo formar a la gente joven. La otorrinolaringología es una especialidad que hasta ahora no tenía muy en cuenta la otoneurología, el problema del vértigo. Hoy en día podemos decir que en los últimos 10 o 15 años se ha convertido en la puntera en ese interés de los médicos otorrinos jóvenes. Se organizan cursos de formación específicos para ellos o para especialistas en otorrino que tengan interés en este problema.

– Y la mayoría de los casos se detectarán en Atención Primaria...

– Sí, los médicos de Primaria son nuestros grandes derivadores. Es muy importante la formación también en este ámbito, con cursos y charlas.

– El CHOP cuenta con una unidad específica de otoneurología desde hace más de dos décadas.

– Sí, cuando yo era médico residente, hace 27 años, mi jefe de servicio me preguntó si me quería quedar a trabajar en Pontevedra y me invitó a poner en marcha un aparato que no se sabía muy bien para qué servía. Era un aparato para el estudio del vértigo. Me puse a estudiarlo y a formarme. Fue la forma de poder quedarme aquí. Así se creó la unidad.

Unas jornadas que citaron a medio centenar de especialistas

El Hospital Provincial de Pontevedra acogió la II Jornada sobre Vértigo y Patología Vestibular, organizada por el servicio de Otorrinolaringología del CHOP, la Sociedad Gallega de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial y el patrocionio de Schwabe (www.tavonin.es). Declarada de interés por la Consellería de Sanidade, en esta segunda edición tuvieron lugar diversas ponencias, discusión de casos clínicos y comunicaciones libres en las que se avanzó en diversos campos de la patología del vértigo. Cerca de medio centenar de especialistas de diversos centros hospitalarios de Galicia, España y Portugal presentaron los últimos avances.