Pontevedra, entre las grandes urbes en las que menos puntos pierden sus conductores

Los conductores pontevedreses se encuentran entre aquellos que residen en las principales áreas urbanas del Estado más cumplidores con las normas de tráfico. O al menos con aquellas que conllevan la detracción de puntos. Así se desprende de los datos de la DGT al comparar la media de pérdida de créditos en el carné de conducir con el resto de poblaciones de similar o mayor tamaño en España. Para ello, a la hora de realizar los cálculos se han tenido en cuenta urbes de más de 80.000 habitantes.

Los datos desagregados por municipios de la DGT indican que de un total de 80 urbes que superan esta población en España, Pontevedra se sitúa en el primer grupo de las 40 primeras con menos infracciones que detraen puntos. Concretamente, en el puesto 31. El cálculo se obtiene al comparar el número de sanciones que conllevan la retirada de créditos (170 en todo el municipio en 2021, según los datos de la DGT), en función de la población de las respectivas ciudades. Pontevedra tendría así de 0,0059 infracciones respecto a sus 81.000 habitantes, frente a la media estatal de 0,114 en el resto de las grandes ciudades.

Rivas-Vacíamadrid (con 92.000 habitantes) se situaría con una mayor tasa de denuncias (0,554) y Fuengirola (82.000 habitantes) con la menor (0,0001).

Cabe recordar que la comparativa es municipal, por lo que no solo registra las infracciones cometidas en el casco urbano, sino en el todo el término municipal. Es así que la estadística de la DGT recoge un fallecido en 2021 en el término municipal (no hay víctimas mortales por accidente de tráfico en Pontevedra en el centro desde hace una década). Este análisis deja a la Boa Vila en mitad de la tabla, en el puesto número 39, en lo que respecta a tasa de heridos que no necesitaron asistencia hospitalaria.

Llama la atención el envejecimiento del parque móvil en Pontevedra, con una edad media de los vehículos que supera los doce años y hasta los 15 en los camiones

También se encuentra por debajo de la media (en el puesto 37 de esta lista de ochenta ciudades) en cuanto a la relación del número de accidentes con víctimas (heridos) en función de su población. Los datos de la DGT señalan que hubo 114 en 2021.

Uno de los datos más llamativos es el progresivo envejecimiento del parque móvil pontevedrés en los últimos años. Según la DGT, en el municipio de Pontevedra la edad media de los vehículos es de 12,82 años, la sexta cifra más alta de las grandes ciudades del Estado, en las que el promedio es de 11,7 años. La palma se la lleva Torrevieja con una media de 13,15 años. Hace un lustro, la antigüedad media de los vehículos en Pontevedra era de 11,38 años. De entre ellos, destaca especialmente la edad de los ciclomotores y de los camiones. Los primeros superan la media de los 18 años y la falta de renovación de las flotas industriales provoca que estén en servicio después de una media de 15,2 años.

Vehículos sin ITV

Según los datos de Tráfico, en 2021 había circulando por el municipio de Pontevedra un total de 3.087 vehículos sin pasar la ITV, de los que 1.903 son turismos. Se trata de que 5 de cada diez coches circulan sin pasar la correspondiente revisión técnica lo que, con un parque móvil tan envejecido puede resultar peligroso. No obstante, los pontevedreses han ido mejorando en este aspecto. Hace diez años el porcentaje de vehículos sin ITV era el doble, de un 10%.

A mayores, si se realiza también una comparativa entre el resto de ciudades españolas de más de 80.000 habitantes, la Boa Vila cuenta con un parque móvil antiguo pero están entre los que menos coches tienen sin pasar la revisión. Concretamente, en función del número de turismos sin ITV y la población está por debajo de la media de las grandes ciudades en esta infracción en el puesto 16 de ochenta.