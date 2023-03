El doctor e investigador Jorge Cameselle estará este jueves, 23 de marzo, en el Colegio de Médicos de Pontevedra para presentar su libro “El Mono Poeta. Metamorfosis de un médico investigador del cáncer de mama”, una publicación con la que quiere hacer un llamamiento a la investigación en el ámbito sanitario. El acto tendrá lugar a partir de las 19.30 horas y la entrada es libre y gratuita.

– “El Mono Poeta”, ¿por qué este título?

– Está inspirado en cómo antes en los laboratorios se intentaba condicionar a los animales para que hiciesen siempre lo mismo, pero los científicos veían que siempre había un mono que se escapaba del condicionamiento, que iba por libre. Como médico, lo normal es que yo hubiera dejado de investigar, porque el condicionamiento es a que no investigues y no hagas nada, de ahí viene el título, porque yo hice lo que creía que tenía que hacer, porque investigar es nadar contra corriente.

– ¿Cuál es el objetivo de esta publicación?

– Mostrar lo bello que puede ser la Medicina y lo útil que es investigar. Siempre les digo a los doctorandos a los que les dirijo la tesis que investigar es como hacer un viaje al futuro, vas e investigas una serie de cosas sobre las enfermedades y vuelves con nuevos conocimientos. El libro va narrando la evolución de la Medicina en Galicia a través de mi vida profesional y es un canto a que los médicos, y sanitarios en general, investiguen.

– ¿Cómo pueden hacerlo?

– Se puede hacer investigación de alto nivel a coste cero. Hay dos tipos de investigación. Una es la investigación clínica, a coste cero, que es la que podemos hacer ya sea en Atención Primaria ya sea en los hospitales. Es una investigación de alta calidad y barata. Lo único que tienes que hacer son preguntas e intentar contestarlas con rigor. Hay otro tipo de investigación, que es la investigación de laboratorio, que es más costosa, que se puede hacer en los propios hospitales o en la Universidad. Lo que tenemos que hacer ahora es la investigación translacional, que es la de unir la investigación de laboratorio y la clínica. Este libro es un canto a la Medicina, a que las cosas se pueden hacer infinitamente mejor y que es necesario hacerlo.

– Además, usted ha insistido en numerosas ocasiones en que hay mucho trabajo que hacer con las enfermedades raras...

– Se puede hacer muchísimo. Se ha avanzado tanto que se podrían hacer muchas cosas solo de forma puntual que se podrían hacer de modo general. Por eso también en la charla hablaré un poco sobre las asociaciones de enfermos, con las que tengo experiencia. Ellas son un pilar básico de una Medicina de calidad, las asociaciones de enfermos fuertes y profesionalizadas, actuando mano a mano con los profesionales.

– ¿Cuántos años lleva investigando?

– Tengo 62 años y llevo investigando desde que empecé, desde que me lincencié. Tuve la fortuna, y quizá eso condicionó mi vida, de que al acabar la carrera, durante la tesis doctoral y siendo muy joven, descubrí que investigar era fácil. Tuve muy buenos maestros en ello. Vi que adquirías un conocimiento adelantándote al futuro. Lo hermoso de todo esto es que todo es más sencillo de lo que se cree. Lo que los profesionales deberían tener es más empatía, porque esta es la profesión más bonita que hay es esta.

– La investigación le habrá supuesto sacrificios personales...

– Sí, pero eso no es el problema que valoro. La vida me ha tratado bien, tanto en lo profesional como en lo familiar. Yo en eso no tengo ninguna queja. De hecho este libro es un homenaje a todos los sanitarios, porque, insisto, es una profesión muy hermosa y debe potenciarse más. Es un canto a una promoción de la investigación. La sociedad debe promocionarla más, porque es un mito eso de que es cara. Se puede hacer ahora más que nunca porque tenemos una serie de recursos que no teníamos antes, como es la sede electrónica, internet, programas estadísticos económicos y con un alcance tremendo... No investiga el que no quiere.

– Además, este libro tiene un carácter solidario.

– Efectivamente, los beneficios de este libro son destinados íntegramente a promover la investigación sobre cáncer de mama o enfermedades raras. Estamos muy volcados en esto último. El pasado fin de semana, por ejemplo, se celebró la Jornada Gallega sobre la Enfermedad de Hungtington.