La Diputación de Pontevedra destina dos millones de euros a la primera fase del plan Apearse (Accesibilidade Peonil ao Autobús Segura), que tiene como objetivo extender el modelo provincial de movilidad integral –con las personas en el centro de la acción– a las paradas de transporte público. El plan se pone en marcha con fondos propios de la institución, que ya ha recibido hasta 90 propuestas de actuaciones prioritarias por parte de 28 ayuntamientos.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, avanzó que la institución provincial está estudiando las actuaciones solicitadas para realizar una selección en función de las condiciones de cada espacio, abordar los proyectos a lo largo de este año e iniciar las obras a principios de 2024.

Habrá cuatro modelos de actuaciones, según explicó el diputado de Infraestructuras, Gregorio Agís, que darán respuesta “a las condiciones de cada área caso por caso”.

El plan Apearse supone un nuevo paso en el cumplimiento del Plan Estratéxico Vías Provinciais 2030 y supone incorporar las paradas de autobús en el modelo de movilidad sostenible y segura de la Diputación. “Vamos a ir más allá de la simple sustitución de las marquesinas existentes. Actuaremos en todo el espacio donde están instaladas”, apuntó la presidenta provincial. “Este es un plan realmente muy potente que tiene como objetivos la accesibilidad peatonal al autobús y accesibilidad segura. No solo buscamos una movilidad que nos permita reducir el CO2 y embellecer y hacer más humanos estos espacios, sino que trabajamos también para que la gente se mueva en transporte público y pueda acceder a los autobuses en condiciones óptimas, aunque el transporte público no es una de nuestras competencias”, explicó.

Programa

Carmela Silva incidió en que este plan está ya programado y está afrontándose con fondos propios, “en contraposición al plan recientemente anunciado por la Xunta” para cambiar marquesinas “que no es tan potente como este y cuyos recursos no provienen de la Xunta, sino que son aportados por el Gobierno del Estado a través de los Next Generation”. Además, criticó que “nos transfiere cero euros a las diputaciones y los ayuntamientos, a pesar de que en nuestro caso tenemos 1.700 kilómetros de vías provinciales. Lo lógico sería hacer un plan conjunto, pero van por libre y vendiendo cosas que no hacen con recursos de ellos”.

Por el contrario, incidió en que Apearse se ponen en marcha “dándole voz” a los ayuntamientos, a los que se pidió en una fase de consulta que remitan las actuaciones que consideraran prioritarias (un máximo de cuatro) y que ahora se seleccionarán “con criterios objetivos”.

Según explicó la presidenta, los trámites del plan llevarán en torno a diez meses “para comenzar ya en el 2024 las obras”.