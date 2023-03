A través de un comunicado oficial, el Pontevedra CF anunció este lunes que se reunirá con el jugador senegalés Libasse Guèye para abordar las repercusiones acerca de su ausencia, que se produjo en una decisión unilateral de desaparecer hasta el pasado sábado, después de que viajase a Senegal para disfrutar de sus vacaciones de Navidad.

"En la mañana de hoy se mantendrán reuniones con el jugador del club Libasse Guèye tras su regreso a la ciudad para tratar sobre las decisiones a tomar por su ausencia. Se informará a la mayor brevedad posible", declaró la entidad granate mediante su página web.

Guèye, que llegó en verano al Pontevedra procedente del Diambars senegalés para ocupar una de las seis fichas sub-23 del equipo que por aquel entonces entrenaba Antonio Fernández Rivadulla, no gozaba de demasiados minutos con el técnico ourensano y cuajó su mejor actuación individual en el último partido del año, con un doblete en el partido de Copa ante el Tenerife.

En lugar de regresar al trabajo tras las vacaciones, optó por forzar su salida del club y guardar silencio hasta dos semanas después, cuando acudió a las redes sociales para asegurar que "era un jugador de fútbol y no un negociador" y que "eso era trabajo del agente". Ahora, la versión ha cambiado, al alegar tras el encuentro en Pasarón contra el Algeciras que su ausencia se debía a trámites burocráticos y renovación del visado en Senegal.

Una visita inesperada, la suya, que fue después tratada en el post-partido por el actual técnico del Pontevedra, Juan Antonio Señor. "Me han comentado que está aquí y puede estar a mi disposición. Será un jugador más y bienvenido, siempre y cuando esté en condiciones, porque ni le he visto ni le conozco. Estaré con él el lunes", explicó.

Una actitud conciliadora que no fue compartida de la misma manera por uno de los capitanes del equipo, el hispano-brasileño Charles Dias, que afirmó que "mejor no hablar, mejor que hable quien tenga que hablar, me callo y ya está, por el bien de todos".

Hasta el momento, el jugador nacido en la localidad senegalesa de Guinguinéo disputó un total de 13 partidos (uno de ellos como titular, en Copa) y 330 minutos de juego con la camiseta granate, con dos goles en su cuenta particular.